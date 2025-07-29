flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,902,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1886
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:680 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (398)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1886 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30062, welches bei Heritage Auctions für 5.160 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion ibercoin - 22. Juli 2025
Verkäuferibercoin
Datum22. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Spink - 17. Juli 2025
VerkäuferSpink
Datum17. Juli 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 26. März 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum26. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 12. Februar 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum12. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion CNG - 5. Februar 2025
VerkäuferCNG
Datum5. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 7. November 2024
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum7. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Eid Mar Auctions GmbH - 15. September 2024
VerkäuferEid Mar Auctions GmbH
Datum15. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 22. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. August 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Beliebte Abschnitte
