Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1886 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30062, welches bei Heritage Auctions für 5.160 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.

Erhaltung UNC (149) AU (66) XF (96) VF (61) F (5) Keine Note (21) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS64 (5) MS63 (23) MS62 (63) MS61 (35) MS60 (5) AU58 (32) AU55 (12) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) DETAILS (4) + (1) Service NGC (113) PCGS (76) ANACS (1)

