AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1886 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,902,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1886
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:680 USD
Auktionspreise (398)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1886 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30062, welches bei Heritage Auctions für 5.160 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum12. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum7. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferEid Mar Auctions GmbH
Datum15. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...19
Beliebte Abschnitte