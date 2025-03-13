flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC82,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1886
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (50)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1886 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22013, welches bei Heritage Auctions für 3.624 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1647 $
Preis in Auktionswährung 1250 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Soler y Llach - 8. November 2024
VerkäuferSoler y Llach
Datum8. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 7. Juli 2022
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juli 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. August 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. August 2021
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 27. Mai 2021
VerkäuferHeritage
Datum27. Mai 2021
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 24. November 2019
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Spink - 25. Juni 2019
VerkäuferSpink
Datum25. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 12. Juni 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum12. Juni 2019
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Australien 1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" auf der Auktion Spink - 28. Januar 2019
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
