1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1886 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22013, welches bei Heritage Auctions für 3.624 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Juni 2024.

Erhaltung UNC (1) AU (25) XF (9) VF (11) F (3) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS62 (1) AU58 (4) AU55 (4) AU53 (4) AU50 (8) XF45 (5) DETAILS (2) Service NGC (19) PCGS (9)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (5)

Coin Cabinet (3)

DNW (1)

Heritage (23)

Künker (1)

London Coins (2)

SINCONA (1)

Soler y Llach (1)

Sonntag (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (3)

St James’s (4)

Stack's (1)

Teutoburger (2)

WAG (1)