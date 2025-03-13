AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1886 S "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC82,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1886
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1200 USD
Auktionspreise (50)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1886 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22013, welches bei Heritage Auctions für 3.624 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Juni 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1647 $
Preis in Auktionswährung 1250 GBP
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1647 $
Preis in Auktionswährung 1250 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juli 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. August 2021
ErhaltungAU50 NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU50 NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum12. Juni 2019
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
