Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,677,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1886
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (108)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1886 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20023, welches bei Heritage Auctions für 3.290 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Januar 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
2280 $
Preis in Auktionswährung 2280 USD
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
637 $
Preis in Auktionswährung 565 CHF
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Karamitsos - 10. Dezember 2023
VerkäuferKaramitsos
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Taisei - 10. Dezember 2023
VerkäuferTaisei
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
