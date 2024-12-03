AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1886 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,677,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1886
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionspreise (108)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1886 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20023, welches bei Heritage Auctions für 3.290 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Januar 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
2280 $
Preis in Auktionswährung 2280 USD
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
637 $
Preis in Auktionswährung 565 CHF
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
123...6
