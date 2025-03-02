Sovereign 1886 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1886 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30021, welches bei Heritage Auctions für 4.080 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Januar 2018.

