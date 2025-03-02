AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1886 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,677,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1886
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:750 USD
Auktionspreise (209)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1886 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30021, welches bei Heritage Auctions für 4.080 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Januar 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum6. April 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
—
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
