flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC38,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1886
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (21)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1886 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30032, welches bei Heritage Auctions für 7.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
7800 $
Preis in Auktionswährung 7800 USD
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
500 $
Preis in Auktionswährung 500 USD
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. März 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Mowbray Collectables - 22. September 2023
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 6. Juni 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. Juni 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2018
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 16. April 2014
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 16. April 2014
VerkäuferHeritage
Datum16. April 2014
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 6. März 2014
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 6. März 2014
VerkäuferHeritage
Datum6. März 2014
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Künker - 2. Februar 2012
VerkäuferKünker
Datum2. Februar 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 1. Februar 2012
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 1. Februar 2012
VerkäuferGoldberg
Datum1. Februar 2012
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 21. September 2008
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 21. September 2008
VerkäuferHeritage
Datum21. September 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
VerkäuferHeritage
Datum2. Juni 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. September 2006
Australien 1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. September 2006
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2006
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1886Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen