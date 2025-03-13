AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1886 M "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC38,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1886
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionspreise (21)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1886 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30032, welches bei Heritage Auctions für 7.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
7800 $
Preis in Auktionswährung 7800 USD
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. Juni 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
