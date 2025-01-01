flag
FrankfurtPeriod:1810-1812 1810-1812

Copper coins 1 Heller of Karl Theodor von Dalberg - Frankfurt

type-coin
type-coin

1 Heller 1810-1812

YearMarkDescriptionSalesSales
1810BH001812BH02
type-coin
type-coin

1 Heller 1808-1812

YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1808BH32,832071810BH-021812BH-02
Popular sections
World Coin CatalogCoin catalog of FrankfurtCoin catalog of Karl Theodor von DalbergAll Frankfurt coinsFrankfurt coins 1 HellerNumismatic auctions