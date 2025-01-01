flag
CanadaPeriod:1901-1936 1901-1936

Coins of Canada 1914

Gold coins

Obverse Sovereign 1914 C
Reverse Sovereign 1914 C
Sovereign 1914 C
Average price1500 $
Sales
3237
Obverse 10 Dollars 1914
Reverse 10 Dollars 1914
10 Dollars 1914
Average price1300 $
Sales
0632
Obverse 5 Dollars 1914
Reverse 5 Dollars 1914
5 Dollars 1914
Average price990 $
Sales
0166
