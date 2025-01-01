flag
CanadaPeriod:1901-1936 1901-1936

Gold coins 5 Dollars of George V - Canada

type-coin
type-coin

5 Dollars 1912-1914

YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1912165,6800637191398,8320427191431,1220166
Popular sections
World Coin CatalogCoin catalog of CanadaCoin catalog of George VAll Canadian coinsCanadian coins 5 DollarsNumismatic auctions