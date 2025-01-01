flag
Gold coins 10 Dollars of George V - Canada

10 Dollars 1912-1914

YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
191274,75903101913149,23224031914140,0680632
