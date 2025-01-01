Catalog
Auctions
Pricing
USD
USD
· US dollar
EUR
· Euro
GBP
· Pound sterling
CHF
· Swiss franc
PLN
· Polish złoty
RUB
· Russian ruble
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Sign In
Account
Your account
0 days
Invoices
Log out
Search by photo
Cancel
At auctions
In Catalog
Canada
Period:
1901-1936
1901-1936
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Home
Catalog
Canadian coins price guide
George V
10 Dollars
Gold coins 10 Dollars of George V - Canada
10 Dollars 1912-1914
Year
Mark
Description
Mintage
UNC
Sales
Sales
1912
74,759
0
310
1913
149,232
2
403
1914
140,068
0
632
Popular sections
World Coin Catalog
Coin catalog of Canada
Coin catalog of George V
All Canadian coins
Canadian coins 10 Dollars
Numismatic auctions