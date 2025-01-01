flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1918

Gold coins

Obverse Sovereign 1918 S
Reverse Sovereign 1918 S
Sovereign 1918 S
Average price610 $
Sales
0176
Obverse Sovereign 1918 M
Reverse Sovereign 1918 M
Sovereign 1918 M
Average price520 $
Sales
053
Obverse Sovereign 1918 P
Reverse Sovereign 1918 P
Sovereign 1918 P
Average price640 $
Sales
0156
Obverse Half Sovereign 1918 P
Reverse Half Sovereign 1918 P
Half Sovereign 1918 P
Average price3600 $
Sales
050
