flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1916

Gold coins

Obverse Sovereign 1916 S
Reverse Sovereign 1916 S
Sovereign 1916 S
Average price640 $
Sales
062
Obverse Sovereign 1916 M
Reverse Sovereign 1916 M
Sovereign 1916 M
Average price870 $
Sales
042
Obverse Sovereign 1916 P
Reverse Sovereign 1916 P
Sovereign 1916 P
Average price820 $
Sales
063
Obverse Half Sovereign 1916 S
Reverse Half Sovereign 1916 S
Half Sovereign 1916 S
Average price400 $
Sales
155
Category
Year
Search