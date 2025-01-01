flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1914

Gold coins

Obverse Sovereign 1914 S
Reverse Sovereign 1914 S
Sovereign 1914 S
Average price640 $
Sales
263
Obverse Sovereign 1914 M
Reverse Sovereign 1914 M
Sovereign 1914 M
Average price550 $
Sales
193
Obverse Sovereign 1914 P
Reverse Sovereign 1914 P
Sovereign 1914 P
Average price480 $
Sales
379
Obverse Half Sovereign 1914 S
Reverse Half Sovereign 1914 S
Half Sovereign 1914 S
Average price320 $
Sales
053
