AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1912

Gold coins

Obverse Sovereign 1912 S
Reverse Sovereign 1912 S
Sovereign 1912 S
Average price780 $
Sales
0250
Obverse Sovereign 1912 M
Reverse Sovereign 1912 M
Sovereign 1912 M
Average price600 $
Sales
1103
Obverse Sovereign 1912 P
Reverse Sovereign 1912 P
Sovereign 1912 P
Average price540 $
Sales
062
Obverse Half Sovereign 1912 S
Reverse Half Sovereign 1912 S
Half Sovereign 1912 S
Average price360 $
Sales
352
