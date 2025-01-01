Catalog
Australia
Period:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Coins of Australia 1910
Gold
Gold coins
Sovereign 1910 S
Average price
470 $
Sales
2
228
Sovereign 1910 M
Average price
540 $
Sales
0
74
Sovereign 1910 P
Average price
810 $
Sales
0
69
Half Sovereign 1910 S
Average price
260 $
Sales
1
56
