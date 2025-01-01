flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1910

Gold coins

Obverse Sovereign 1910 S
Reverse Sovereign 1910 S
Sovereign 1910 S
Average price470 $
Sales
2228
Obverse Sovereign 1910 M
Reverse Sovereign 1910 M
Sovereign 1910 M
Average price540 $
Sales
074
Obverse Sovereign 1910 P
Reverse Sovereign 1910 P
Sovereign 1910 P
Average price810 $
Sales
069
Obverse Half Sovereign 1910 S
Reverse Half Sovereign 1910 S
Half Sovereign 1910 S
Average price260 $
Sales
156
