AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1907

Gold coins

Obverse Sovereign 1907 S
Reverse Sovereign 1907 S
Sovereign 1907 S
Average price540 $
Sales
296
Obverse Sovereign 1907 M
Reverse Sovereign 1907 M
Sovereign 1907 M
Average price610 $
Sales
3245
Obverse Sovereign 1907 P
Reverse Sovereign 1907 P
Sovereign 1907 P
Average price530 $
Sales
058
Obverse Half Sovereign 1907 M
Reverse Half Sovereign 1907 M
Half Sovereign 1907 M
Average price510 $
Sales
020
