Australia
Period:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Home
Catalog
Australia
1906
Coins of Australia 1906
Select a category
All
All
Gold
Gold coins
Sovereign 1906 S
Average price
490 $
Sales
0
78
Sovereign 1906 M
Average price
540 $
Sales
0
118
Sovereign 1906 P
Average price
500 $
Sales
0
70
Half Sovereign 1906 S
Average price
340 $
Sales
0
27
Half Sovereign 1906 M
Average price
950 $
Sales
0
10
