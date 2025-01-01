flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1906

Gold coins

Obverse Sovereign 1906 S
Reverse Sovereign 1906 S
Sovereign 1906 S
Average price490 $
Sales
078
Obverse Sovereign 1906 M
Reverse Sovereign 1906 M
Sovereign 1906 M
Average price540 $
Sales
0118
Obverse Sovereign 1906 P
Reverse Sovereign 1906 P
Sovereign 1906 P
Average price500 $
Sales
070
Obverse Half Sovereign 1906 S
Reverse Half Sovereign 1906 S
Half Sovereign 1906 S
Average price340 $
Sales
027
Obverse Half Sovereign 1906 M
Reverse Half Sovereign 1906 M
Half Sovereign 1906 M
Average price950 $
Sales
010
