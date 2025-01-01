flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1904

Gold coins

Obverse Sovereign 1904 S
Reverse Sovereign 1904 S
Sovereign 1904 S
Average price600 $
Sales
250
Obverse Sovereign 1904 M
Reverse Sovereign 1904 M
Sovereign 1904 M
Average price480 $
Sales
074
Obverse Sovereign 1904 P
Reverse Sovereign 1904 P
Sovereign 1904 P
Average price550 $
Sales
044
Obverse Half Sovereign 1904 P
Reverse Half Sovereign 1904 P
Half Sovereign 1904 P
Average price990 $
Sales
125
