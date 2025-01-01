Catalog
Australia
Period:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Home
Catalog
Australia
1900
Coins of Australia 1900
Select a category
All
All
Gold
Gold coins
Sovereign 1900 S Veiled head
Average price
530 $
Sales
0
94
Sovereign 1900 M Veiled head
Average price
690 $
Sales
0
187
Sovereign 1900 P Veiled head
Average price
600 $
Sales
1
97
Half Sovereign 1900 S Veiled head
Average price
320 $
Sales
0
48
Half Sovereign 1900 M Veiled head
Average price
720 $
Sales
0
17
Half Sovereign 1900 P Veiled head
Average price
570 $
Sales
0
21
