AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1900

Gold coins

Obverse Sovereign 1900 S Veiled head
Reverse Sovereign 1900 S Veiled head
Sovereign 1900 S Veiled head
Average price530 $
Sales
094
Obverse Sovereign 1900 M Veiled head
Reverse Sovereign 1900 M Veiled head
Sovereign 1900 M Veiled head
Average price690 $
Sales
0187
Obverse Sovereign 1900 P Veiled head
Reverse Sovereign 1900 P Veiled head
Sovereign 1900 P Veiled head
Average price600 $
Sales
197
Obverse Half Sovereign 1900 S Veiled head
Reverse Half Sovereign 1900 S Veiled head
Half Sovereign 1900 S Veiled head
Average price320 $
Sales
048
Obverse Half Sovereign 1900 M Veiled head
Reverse Half Sovereign 1900 M Veiled head
Half Sovereign 1900 M Veiled head
Average price720 $
Sales
017
Obverse Half Sovereign 1900 P Veiled head
Reverse Half Sovereign 1900 P Veiled head
Half Sovereign 1900 P Veiled head
Average price570 $
Sales
021
