Australia
Period:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
George V
1910-1936
Australia
1899
Coins of Australia 1899
Gold
Gold coins
Sovereign 1899 S Veiled head
Average price
520 $
Sales
0
93
Sovereign 1899 M Veiled head
Average price
670 $
Sales
1
219
Sovereign 1899 P Veiled head
Average price
800 $
Sales
3
269
Half Sovereign 1899 M Veiled head
Average price
290 $
Sales
2
16
Half Sovereign 1899 P Veiled head
Average price
—
Sales
0
0
