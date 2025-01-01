flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1899

Gold coins

Obverse Sovereign 1899 S Veiled head
Reverse Sovereign 1899 S Veiled head
Sovereign 1899 S Veiled head
Average price520 $
Sales
093
Obverse Sovereign 1899 M Veiled head
Reverse Sovereign 1899 M Veiled head
Sovereign 1899 M Veiled head
Average price670 $
Sales
1219
Obverse Sovereign 1899 P Veiled head
Reverse Sovereign 1899 P Veiled head
Sovereign 1899 P Veiled head
Average price800 $
Sales
3269
Obverse Half Sovereign 1899 M Veiled head
Reverse Half Sovereign 1899 M Veiled head
Half Sovereign 1899 M Veiled head
Average price290 $
Sales
216
Obverse Half Sovereign 1899 P Veiled head
Reverse Half Sovereign 1899 P Veiled head
Half Sovereign 1899 P Veiled head
Average price
Sales
00
Category
Year
Search