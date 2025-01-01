flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1891

Gold coins

Obverse Sovereign 1891 S JEB Jubilee portrait
Reverse Sovereign 1891 S JEB Jubilee portrait
Sovereign 1891 S JEB Jubilee portrait
Average price580 $
Sales
192
Obverse Sovereign 1891 M JEB Jubilee portrait
Reverse Sovereign 1891 M JEB Jubilee portrait
Sovereign 1891 M JEB Jubilee portrait
Average price570 $
Sales
1174
Obverse Half Sovereign 1891 S JEB Jubilee portrait
Reverse Half Sovereign 1891 S JEB Jubilee portrait
Half Sovereign 1891 S JEB Jubilee portrait
Average price520 $
Sales
014
Obverse Half Sovereign 1891 S Jubilee portrait
Reverse Half Sovereign 1891 S Jubilee portrait
Half Sovereign 1891 S Jubilee portraitWithout JEB
Average price560 $
Sales
019
