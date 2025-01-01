flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1886

Gold coins

Obverse Sovereign 1886 M WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1886 M WW WW Coat of arms
Sovereign 1886 M WW WW Coat of arms
Average price6700 $
Sales
137
Obverse Sovereign 1886 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1886 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1886 S WW WW Coat of arms
Average price750 $
Sales
1210
Obverse Sovereign 1886 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1886 S WW WW St. George
Sovereign 1886 S WW WW St. George
Average price550 $
Sales
0108
Obverse Sovereign 1886 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1886 M WW WW St. George
Sovereign 1886 M WW WW St. George
Average price680 $
Sales
0398
Obverse Half Sovereign 1886 S Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1886 S Coat of arms
Half Sovereign 1886 S Coat of arms
Average price1200 $
Sales
050
Obverse Half Sovereign 1886 M Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1886 M Coat of arms
Half Sovereign 1886 M Coat of arms
Average price1300 $
Sales
021
