AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1885

Gold coins

Obverse Sovereign 1885 M WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1885 M WW WW Coat of arms
Sovereign 1885 M WW WW Coat of arms
Average price700 $
Sales
293
Obverse Sovereign 1885 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1885 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1885 S WW WW Coat of arms
Average price750 $
Sales
2212
Obverse Sovereign 1885 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1885 S WW WW St. George
Sovereign 1885 S WW WW St. George
Average price520 $
Sales
0101
Obverse Sovereign 1885 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1885 M WW WW St. George
Sovereign 1885 M WW WW St. George
Average price690 $
Sales
0358
Obverse Half Sovereign 1885 M Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1885 M Coat of arms
Half Sovereign 1885 M Coat of arms
Average price1900 $
Sales
016
