Australia Period: 1837-1936

Coins of Australia 1880

Gold coins

Obverse Sovereign 1880 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1880 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1880 S WW WW Coat of arms
Average price1700 $
Sales
1203
Obverse Sovereign 1880 M WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1880 M WW WW Coat of arms
Sovereign 1880 M WW WW Coat of arms
Average price1900 $
Sales
059
Obverse Sovereign 1880 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1880 S WW WW St. George
Sovereign 1880 S WW WW St. George
Average price760 $
Sales
172
Obverse Sovereign 1880 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1880 M WW WW St. George
Sovereign 1880 M WW WW St. George
Average price560 $
Sales
2222
Obverse Half Sovereign 1880 S Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1880 S Coat of arms
Half Sovereign 1880 S Coat of arms
Average price1000 $
Sales
020
