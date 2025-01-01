flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1875

Gold coins

Obverse Sovereign 1875 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1875 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1875 S WW WW Coat of arms
Average price4000 $
Sales
0100
Obverse Sovereign 1875 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1875 S WW WW St. George
Sovereign 1875 S WW WW St. George
Average price520 $
Sales
063
Obverse Sovereign 1875 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1875 M WW WW St. George
Sovereign 1875 M WW WW St. George
Average price600 $
Sales
3147
Obverse Half Sovereign 1875 S Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1875 S Coat of arms
Half Sovereign 1875 S Coat of arms
Average price670 $
Sales
035
