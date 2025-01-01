flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1873

Gold coins

Obverse Sovereign 1873 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1873 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1873 S WW WW Coat of arms
Average price500 $
Sales
0135
Obverse Sovereign 1873 S WW WW St. George
Reverse Sovereign 1873 S WW WW St. George
Sovereign 1873 S WW WW St. George
Average price640 $
Sales
267
Obverse Sovereign 1873 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1873 M WW WW St. George
Sovereign 1873 M WW WW St. George
Average price760 $
Sales
1115
Obverse Half Sovereign 1873 M Coat of arms
Reverse Half Sovereign 1873 M Coat of arms
Half Sovereign 1873 M Coat of arms
Average price360 $
Sales
023
