Италия 500 лир 2001 Республика

Италия 500 лир 2001 Республика - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1181
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1181 500 Lire Caravelle 2001 - Ag - Gigante 40 Grading/Status: FDC Notes WORLDWIDE SHIPPING
Италия 500 лир 2001 Республика - Coins NB, E-Auction 31, Лот 849
Coins NB
  • Дата
    13 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 849 Italy Republic 2001 500 Lire Silver (.835) Rome Mint 11.04g BU KM 98 Schön 97 Y 105 Estimate: 20 EUR
Италия 500 лир 2001 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 2102Италия 500 лир 2001 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 2102
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2102 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG Grading/Status: FDC
Италия 500 лир 2001 Республика - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Лот 334
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    1 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 334 Repubblica Italiana. 500 lire 2001 "Caravelle". Ag. FDC
Италия 500 лир 2001 Республика - Katz Auction, E-Auction 126, Лот 823
Katz Auction
  • Дата
    18 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 823 Italy 500 Lire 2001 R KM# 98, N# 2716; Silver 11 g.; Rome Mint; Mintage 100000 pcs.; UNC with full mint luster
Италия 500 лир 2001 Республика - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Лот 3341
InAsta S.p.A.
  • Дата
    6 февраля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3341 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
Италия 500 лир 2001 Республика - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 107, Лот 1584
InAsta S.p.A.
  • Дата
    27 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1584 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Италия 500 лир 2001 Республика - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 106, Лот 2747
InAsta S.p.A.
  • Дата
    25 апреля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2747 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Италия 500 лир 2001 Республика - InAsta S.p.A., AUCTION 105, Лот 2831
InAsta S.p.A.
  • Дата
    6 марта 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2831 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
Италия 500 лир 2001 Республика - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 17, Лот 849
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    28 декабря 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 849 Repubblica Italiana. 500 lire 2001. Ag. Proof
Италия 500 лир 2001 Республика - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 22, Лот 777
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    3 июня 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 777 500 LIRE 2001 CARAVELLE NC AG. 11 GR. FDC (SIGILLATA GMA)
Италия 500 лир 2001 Республика - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 21, Лот 1049
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    18 февраля 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1049 500 LIRE 2001 CARAVELLE AG. 11 GR. FDC
Италия 500 лир 2001 Республика - InAsta S.p.A., AUCTION 97 E-Live, Лот 1866
InAsta S.p.A.
  • Дата
    29 ноября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1866 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC
Италия 500 лир 2001 Республика - InAsta S.p.A., Auction 86 E-Live, Лот 2254
InAsta S.p.A.
  • Дата
    3 марта 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2254 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 2001 - Caravelle Mont. 36 AG FDC.
