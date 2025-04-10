Италия 500 лир 1974 Республика

Лот 416661 Włochy, 500 lirów, 1974 R, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: I Estymacje: 75 PLN Literatura: KM 103 Włochy Republika od 1947 100. rocznica urodzin Guglielmo Marconiego srebro próby 835, ok. 11 g, moneta w oryginalnym opakowaniu z certyfikatem