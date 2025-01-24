Италия 500 лир 1961 Республика

Италия 500 лир 1961 Республика - Coins NB, E-Auction 48, Лот 1475
Coins NB
  • Дата
    24 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1475 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Original luster Silver (.835) Rome Mint 11g UNC Montenegro 01 Estimate: 20 EUR
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика - Coins NB, E-Auction 47, Лот 1625
Coins NB
  • Дата
    10 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1625 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Silver (.835) Rome Mint 11.01g UNC KM 99 Estimate: 20 EUR
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика - Coins NB, E-Auction 47, Лот 1626
Coins NB
  • Дата
    10 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1626 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Silver (.835) Rome Mint 11.1g UNC Montenegro 01 Estimate: 20 EUR
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 719Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 719
Srebrna Uncja
  • Дата
    1 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 719 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 700Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Dwunasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 700
Srebrna Uncja
  • Дата
    1 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 700 Włochy, 2x500 Lirów, 1960-61r. Opis pozycji Stan zachowania: 1-/3 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 2x11g, ø 29.3mm
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2984Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2984
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2984 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1961 - Centenario Mont. 3 AG Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2985Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2985
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2985 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1961 - Centenario Mont. 3 AG Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика - Cayón Subastas, Subasta electronica 431, Лот 3636
Cayón Subastas
  • Дата
    9 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3636 ITALIA. Unificación italiana 1861. 500 liras. 1961. Cuadriga. K99 (30$). Rayitas. EBC, brillo original
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Dziesiąta Polska Aukcja Stakerska , Лот 847Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Dziesiąta Polska Aukcja Stakerska , Лот 847
Srebrna Uncja
  • Дата
    12 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 847 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика - Klondike Auction , Auction 54, Лот 271
Klondike Auction
  • Дата
    25 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 271 Italy 500 Lire 1961 R KM-99; Silver (.835), 11.0 g.; UNC
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - Pesek Auctions, #23 eAukcja - Aukcja wieczorna , Лот 369Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - Pesek Auctions, #23 eAukcja - Aukcja wieczorna , Лот 369
Pesek Auctions
  • Дата
    19 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 369 Watykan, 500 lirów 1961-1970 Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Kategoria : Watykan Kraj/region : Watykan Władca/Obszar : Paweł VI. Nominał : 500 lirów Rok : 1961-1970 Waga : 33,107 g Materiał : Srebro Klasa : aUNC Opis : Dodano 500 Lire 1961, Łącznie 3szt.
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, Aukcja Tematyczna Nr.22 , Лот 4342Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, Aukcja Tematyczna Nr.22 , Лот 4342
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Дата
    27 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4342 Włochy, 500 Lirów Rzym 1961 R - Zjednoczenie Włoch Opis pozycji Stan zachowania: -1 help Literatura: KM 99 Emisja wybita z okazji setnej rocznicy zjednoczenia Włoch. Srebro próby '835'.
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Лот 850Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Лот 850
Srebrna Uncja
  • Дата
    24 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 850 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Лот 851Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Лот 851
Srebrna Uncja
  • Дата
    24 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 851 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Лот 3879Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Лот 3879
NUMMUS Olomouc
  • Дата
    5 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3879 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: UNC/UNC 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Лот 3878Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Лот 3878
NUMMUS Olomouc
  • Дата
    5 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3878 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: XF/XF 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Лот 3880Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Лот 3880
NUMMUS Olomouc
  • Дата
    5 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3880 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: UNC/UNC 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика - Numismática Leilões, Auction 99, Лот 300
Numismática Leilões
  • Дата
    27 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 300 Italy - 500 Lire 1961 R AR. 500 Lire 1961 R. KM 99. BELA EF Estimate: 5 - 20 EUR
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Лот 449Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Лот 449
Roccaro Collezioni
  • Дата
    15 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 449 Repubblica Italiana lire 500 centenario 1961 falso d'epoca
Похожие
Подробнее
Италия 500 лир 1961 Республика, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Ósma Polska Aukcja Stakerska , Лот 698Италия 500 лир 1961 Республика, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Ósma Polska Aukcja Stakerska , Лот 698
Srebrna Uncja
  • Дата
    24 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 698 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Похожие
Подробнее