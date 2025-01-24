Италия 500 лир 1961 Республика
Coins NB
- Дата24 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1475 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Original luster Silver (.835) Rome Mint 11g UNC Montenegro 01 Estimate: 20 EUR
Coins NB
- Дата10 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1625 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Silver (.835) Rome Mint 11.01g UNC KM 99 Estimate: 20 EUR
Coins NB
- Дата10 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1626 Italy Republic 1961 R 500 Lire (Unification Centennial) Silver (.835) Rome Mint 11.1g UNC Montenegro 01 Estimate: 20 EUR
Srebrna Uncja
- Дата1 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 719 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Srebrna Uncja
- Дата1 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 700 Włochy, 2x500 Lirów, 1960-61r. Opis pozycji Stan zachowania: 1-/3 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 2x11g, ø 29.3mm
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2984 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1961 - Centenario Mont. 3 AG Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2985 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1961 - Centenario Mont. 3 AG Grading/Status: FDC
Cayón Subastas
- Дата9 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 3636 ITALIA. Unificación italiana 1861. 500 liras. 1961. Cuadriga. K99 (30$). Rayitas. EBC, brillo original
Srebrna Uncja
- Дата12 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 847 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Klondike Auction
- Дата25 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 271 Italy 500 Lire 1961 R KM-99; Silver (.835), 11.0 g.; UNC
Pesek Auctions
- Дата19 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 369 Watykan, 500 lirów 1961-1970 Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Kategoria : Watykan Kraj/region : Watykan Władca/Obszar : Paweł VI. Nominał : 500 lirów Rok : 1961-1970 Waga : 33,107 g Materiał : Srebro Klasa : aUNC Opis : Dodano 500 Lire 1961, Łącznie 3szt.
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
- Дата27 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 4342 Włochy, 500 Lirów Rzym 1961 R - Zjednoczenie Włoch Opis pozycji Stan zachowania: -1 help Literatura: KM 99 Emisja wybita z okazji setnej rocznicy zjednoczenia Włoch. Srebro próby '835'.
Srebrna Uncja
- Дата24 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 850 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Srebrna Uncja
- Дата24 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 851 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
NUMMUS Olomouc
- Дата5 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 3879 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: UNC/UNC 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
NUMMUS Olomouc
- Дата5 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 3878 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: XF/XF 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
NUMMUS Olomouc
- Дата5 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 3880 Włochy, 500 lirów 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g Opis pozycji Stan zachowania: UNC/UNC 500 Lire 1961 R - Quadriga KM 99 Ag 835 11,00 g
Numismática Leilões
- Дата27 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 300 Italy - 500 Lire 1961 R AR. 500 Lire 1961 R. KM 99. BELA EF Estimate: 5 - 20 EUR
Roccaro Collezioni
- Дата15 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 449 Repubblica Italiana lire 500 centenario 1961 falso d'epoca
Srebrna Uncja
- Дата24 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 698 Włochy, 500 Lirów, 1961r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1961 100. rocznica zjednoczenia Włoch Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm