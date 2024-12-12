Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III

Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1487
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    5767 $
Лот 1487 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - gr. 4,39 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 743Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 743
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    16148 $
Лот 743 Lots marked with an * (asterisk) come from non-EU countries and will be subject to a 5% VAT, calculated on the hammer price and buyer’s premium. In the case of a “distance sale” to a private EU buyer where VAT is applicable in the destination country, the VAT rate of the relevant EU country will apply. I lotti contrassegnati con il simbolo * (asterisco) provengono da Paesi extra-UE e saranno soggetti all’applicazione dell’IVA al 5%, calcolata sul prezzo di aggiudicazione e sui diritti d’asta. In caso di vendita a "distanza" a soggetto privato UE con rilevanza IVA nel paese di destinazione sarà applicata l'aliquota IVA del paese UE di riferimento. Grading/Status: SPL-FDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 498
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 498 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946. Lotto di due monete.VIDEO100 lire 1936/A. XIV. Impero. Testa nuda del sovrano a d. R/ Figura intera di littore rivolto a s., con vittoria alata e fascio littorio. Gig. 13. Pag. 650. Molto raro. g. 8,78. Diam. mm. 23,64. Oro. q.FDC - 50 Lire 1936. Impero. Testa del Re a s. R/ Insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo. Gig. 24. Molto raro. g. 4,39. Diam. mm. 20,63. Oro. FDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III - Editions V. GADOURY, Auction XIX, Лот 1886
Editions V. GADOURY
  • Дата
    4 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1886 50 Lire Impero PROVA (Pattern), Roma, 1936 R, An XIV, AU 4.4 g. 20.5 mm Ref : Luppino PP130 (R4), Pagani PP nr. 171 pag. 31, Simonetti nr. 33/1 pag. 95 Grading : NGC MS 63 Conservation : presque FDC. Rarissime
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Лот 495Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Лот 495
Scuotto Numismatica & ...
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 495 Regno d'Italia. Vittorio emanuele III (1900-1943). 50 Lire 1936 (Impero). Au gr. 4,4. Gigante 24. RR Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3610Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3610
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3610 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1071 AU Grading/Status: qFDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1896Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1896
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1896 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV Prova - Nomisma P 11 (indicato R/4) AU RRRR In slab NGC MS 63 6143990-001 Grading/Status: MS 63
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1898Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1898
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1898 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1071 AU RRR Insignificante colpetto al ciglio del D/ Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1899Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1899
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1899 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1071 AU RRR In slab NGC MS 64 cod. 8213607-001 Grading/Status: MS 64
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Лот 1575
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    5 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1575 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - gr. 4,40 - Molto rara - FDC (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Лот 1573
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    5 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1573 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - gr. 4,39 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Лот 1574
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    5 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1574 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo - Molto rara - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661)
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Лот 518
Cambi Aste
  • Дата
    28 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 518 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 Lire 1936. Impero.Testa del Re a s. R/ Insegna imperiale con aquila e scudo sabaudo. Gig. 24. Molto rara. g. 4,40. Diam. mm. 20,58. Oro. Lievi graffietti e segni di contatto, colpetto. SPL/FDC VIDEO
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 85, Лот 671
Varesi
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 671 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Lire 1936 XIV "Impero", Roma MIR 1119a Pagani 650 Au 4,40 g 21 mm RR • Tiratura ufficiale di soli 790 esemplari ! q.FDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 85, Лот 675
Varesi
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 675 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Lire 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 171 Mont. 79 Luppino PP130 Au RRRR • Ex collezione Odescalchi di Roma, asta Finarte 448 del 18/10/1983 FDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 865Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 865
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 865 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1936 A. XIV Prova - Nomisma P 11 (indicato R/4) AU RRRR In slab PCGS SP62 cod. 480444.62/40602564 Grading/Status: SP 62
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 863Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 863
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 863 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 e 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1059 e 1071 AU RRR Lotto di due monete Grading/Status: qFDC-FDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #3122, Лот 34719Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #3122, Лот 34719
Heritage Auctions
  • Дата
    21 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 34719 Vittorio Emanuele III gold 50 Lire Anno XIV 1936-R MS64 NGC, Rome mint, KM82, Fr-37, Pag-661 (R2), MIR-1124a. A scarce Italian issue, which saw a total production limited to only 790 examples. A commendable selection from this later-date pre-war gold issue approaching the peak of the certified population. From the Robert C. Pickett Collection Metal: Gold Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III - Heritage Auctions, Auction #3122, Лот 34719
Heritage Auctions
  • Дата
    21 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 34719 Vittorio Emanuele III gold 50 Lire Anno XIV 1936-R MS64 NGC, Rome mint, KM82, Fr-37, Pag-661 (R2), MIR-1124a. A scarce Italian issue, which saw a total production limited to only 790 examples. A commendable selection from this later-date pre-war gold issue approaching the peak of the certified population. From the Robert C. Pickett Collection HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved www.HA.com/TexasAuctioneerLicenseNotice
Похожие
Подробнее
Италия 50 лир 1936 Виктор Эммануил III - Bertolami Fine Art, Auction 317, Лот 721
Bertolami Fine Art
  • Дата
    12 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 721 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1946). 50 Lire 1936 "Impero". PROVA. Au (4,41 g; 20,4 mm) Gig. P11. FDC. Conservazione eccezione, esemplare di grande prestigio e rarità.
Похожие
Подробнее