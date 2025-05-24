Италия 50 лир 1912 Виктор Эммануил III
Nomisma Aste
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена1845 $
Лот 745 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1912 - Nomisma 1063 AU R Segnetti da contatto. Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена2076 $
Лот 746 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1912 - Nomisma 1063 AU R Grading/Status: qFDC
Cambi Aste
- Дата11 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1136 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 16. Rara. circa g. 16,10. Diam. mm. 28,08. Oro. Graffi e segni di contatto. q.SPL
Cambi Aste
- Дата11 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 494 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 16. Raro. g. 16,10. Diam. mm. 28,06. Oro. SPL/q.FDC
Cambi Aste
- Дата11 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1135 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 16. Rara. circa g. 16,10. Diam. mm. 28,08. Oro. Lievi graffi q.SPLSigillata Emilio Tevere (SPL/FDC).
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
- Дата6 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2056 ITALIE, Royaume, Victor Emmanuel III (1900-1946), AV 50 lire, 1912 R, Rome. M. 30; Pagani 653; Fr. 27. Rare. Légèrement nettoyé. Superbe Extremely Fine
VL Nummus
- Дата12 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1132 Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) World coins, Kingdom. 50 Lire, 1912. , Au. Rome Gr. 16,15 Fr. 27 SPL/FDC
Stack's Bowers
- Дата19 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 76394 ITALY. 50 Lire, 1912-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. NGC MS-62. Fr-27; KM-49. AGW: 0.4667 oz. Mintage: 11,000. A handsome sharp strike that brims with luster. A strong near-Choice contender for anyone seeking this Italian gold issue. Estimate: $1,500 - $2,000. Click here for certification details from NGC.
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 302 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Lire 1912 Aratrice Pag. 653; Mont. 30 R (AU g. 16,13) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2560 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Lire 1912 Aratrice Pag. 653; Mont. 30 R (AU g. 16,15) Grading/Status: SPL+/qFDC
Artemide Aste s.r.l.
- Дата6 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 938 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 50 lire 1912 Aratrice. Pag. (decimali) 653; MIR (Savoia) 1121b. AU. 16.12 g. 28.5 mm. Segnetti. SPL+.
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
- Дата3 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1163 ITALIEN. KÖNIGREICH ITALIEN. Victor Emanuel III., 1900-1946 50 Lire 1912 R, Rom. 14,52 g Feingold. Fb. 27; Pagani 653; Schl. 92. GOLD. Kl. Kratzer, vorzüglich + Los unterliegt der Regelbesteuerung - Lot is subject to regular taxation.
Sartor Numismatica
- Дата27 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 242 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1912 Aratrice - MIR 1121b Gig. 16 Au 16,10 g R Grading/Status: SPL-FDC
Casa d'Aste Montenegro
- Дата13 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 446 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 50 lire 1912 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ allegoria dell’Italia agricola con un fascio di spighe nella sinistra e un aratro nella destra CNI -. Pagani 653. Montenegro 30. 16.09 g. - Ø 28 - R Grading/Status: Fdc69
Numismatica Ars Classica Spa
- Дата10 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 651 Savoia. Vittorio Emanuele III re d'Italia, 1900-1946 Da 50 lire 1912, AV. Aratrice. Pagani 653. MIR 1121b. Friedberg 27. q.Fdc In slab NGC MS 62, certificato n. 8358341-002.
Cambi Aste
- Дата28 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 503 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 16. Raro. g. 16,08. Diam. mm. 28,08. Oro. SPL/FDC
Cambi Aste
- Дата28 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 506 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.50 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 16. Raro. g. 16,08. Diam. mm. 28,08. Oro. SPL/q.FDC
SINCONA AG
- Дата26 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1632 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 50 Lire 1912 R, Roma. 16.12 g. Mont. 30 (R). Pagani 653. Fr. 27. Kleine Kratzer / Small scratches. Vorzüglich / Extremely Fine. (~€ 1'055/USD 1'135)
SINCONA AG
- Дата26 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1633 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 50 Lire 1912 R, Roma. 16.12 g. Mont. 30 (R). Pagani 653. Fr. 27. Kleine Kratzer / Small scratches. Gutes vorzüglich / About Uncirculated. (~€ 1'055/USD 1'135)
Nomisma Aste
- Дата24 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 843 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Lire 1912 - Nomisma 1063 AU R Grading/Status: SPL-FDC