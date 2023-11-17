Италия 50 лир 1884 Умберто I
24 ноября 2025
3460 $
Лот 499 ROYAUME d’ITALIE Umberto Ier (1878-1900) 50 lire or. 1884. 16,17 g. Fr. 19. Fraîcheur de frappe. Superbe.
22 ноября 2025
2884 $
Лот 715 Umberto I (1878-1900) 50 Lire 1884 - Nomisma 975 AU R Colpetto al bordo. Grading/Status: SPL
6 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2050 ITALIE, Royaume, Umberto Ier (1878-1900), AV 50 lire, 1884 R, Rome. Fr. 19; M. 6; G. 6. Rare. Avec brillant de frappe. Superbe Extremely Fine
12 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1126 Italy Umberto I (1878-1900) World coins, Kingdom. 50 Lire, 1884. , ex jewellery, Au. Rome Gr. 16,08 Fr. 19
3 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2342 ITALIE - ITALY Umberto I (1878-1900). 50 lire, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1884, R, Rome. PCGS MS61PL (50535850). Av. UMBERTO I RE D’ITALIA (date). Tête nue à gauche, signature SPERANZA. Rv. Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche de chêne, un écu couronné entouré du collier et accosté de L - 50 ; au-dessous (atelier). M.7 - P.573 - Fr.19 ; Or - 16,11 g - 28 mm - 6 h Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! PCGS MS61PL (50535850). D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Frappée à seulement 2532 exemplaires ! Avec des hairlines dans les champs brillants d’origine, et de légers frottements sur les reliefs. De petites traces de rouilles à l’avers. Superbe à Fleur de coin.
22 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 844 ITALIEN. KÖNIGREICH Umberto I., 1878-1900. 50 Lire 1884, Rom. 14,52 g Feingold. Fb. 19; Pagani 572; Schl. 60. GOLD. R Nur 2.532 Exemplare geprägt. Vorzüglich + leichte Haarlinien
16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1397 Umberto I (1878-1900) 50 Lire 1884 - Nomisma 975 AU R Minimo colpetto al bordo. Grading/Status: SPL
9 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 319 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 50 Lire 1884, tiratura di 2532 esemplari, Rara Au 28 mm 16,05 g, lieve restauro sul contorno altrimenti BB-SPL
15 июня 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1669 Italy, Umberto I, 50 Lire, 1884, Rome, Gold, EF(40-45), KM:25 Head of Umberto I, left., Crowned arms of Savoy within a wreath of oak and laurel, a star above., Gold 900 ‰,, UMBERTO I RE D'ITALIA / 1884, L 50 COUNTRY:Italy KM:25 DENOMINATION:50 Lire YEAR:1884 COIN CONDITION:EF(40-45) MINT NAME:Rome COMPOSITION:Gold DIAMETER:28.2 RULER NAME:Umberto I COIN REEDING FAULT:mark on the edge at 1 o'clock COIN EDGE:reeded COIN RARITY:rare WEIGHT (G):16.12 Italie, Umberto Ier, 50 Lires, 1884, Rome, Or, TTB, KM:25 Tête d'Umberto I à gauche., Armoiries couronnées de la Savoie dans une couronne de chêne et de laurier, une étoile rayonnante au dessus., Or 900 ‰,, UMBERTO I RE D'ITALIA / 1884, L 50 PAYS:Italie KM:25 VALEUR FACIALE:50 Lire ANNÉE:1884 QUALITÉ DE LA MONNAIE:TTB ATELIER:Rome MÉTAL:Or DIAMÈTRE:28.2 NOM DU RÉGNANT:Umberto I DÉFAUT SUR LA TRANCHE:coup sur la tranche à 1 heure TRANCHE:cannelée RARETÉ DE LA MONNAIE:Rare POIDS (GR):16.12
6 июня 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1516 Umberto I (1878-1900). 50 Lire 1884 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,14 - Rara - Fondi luncenti, migliore di SPL (Bol. n. R25) (Gig. n. 6) (Mont. n. 6) (Pag. n. 572)
23 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1958 Umberto I (1878-1900) 50 Lire 1884 - Nomisma 975 AU R Piccola screpolatura al ciglio del D/ Grading/Status: qFDC/SPL+
23 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1957 Umberto I (1878-1900) 50 lire 1884 - Nomisma 975 AU R Perizia Noris Paolo qFdc "fondi Speculari" Grading/Status: qFDC
23 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1959 Umberto I (1878-1900) 50 Lire 1884 - Nomisma 975 AU R In slab NGC MS 62 cod. 6637268-008 Grading/Status: MS 62
9 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 817 ITALIE - ITALY Umberto I (1878-1900). 50 lire 1884, R, Rome. M.7 - P.573 - Fr.19 ; Or - 16,06 g - 28 mm - 6 h Important nettoyage. TB.
6 февраля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2867 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 50 Lire 1884 Pag. 572; Mont. 6 RR (AU g. 16,15) bel BB
6 декабря 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1089 Umberto I (1878-1900) 50 Lire 1884 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 15,86 - Rara - Probabili tracce di montatura, BB (Bol. n. R25) (Gig. n. 6) (Mont. n. 6) (Pag. n. 572).
6 декабря 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1086 Umberto I (1878-1900) 50 Lire 1884 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,12 - Rara - Lievi segni di contatto su fondi lucenti, q.FDC (Bol. n. R25) (Gig. n. 6) (Mont. n. 6) (Pag. n. 572).
6 декабря 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 200 Regno d'Italia Umberto I (1878-1900) - 50 Lire 1884 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,11 - Rara - Fondi lucenti, SPL (Bol. n. R25) (Gig. n. 6) (Mont. n. 6) (Pag. n. 572).
19 ноября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 469 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I, 1878-1900. 50 Lire 1884 R, Roma. Mont. 6; KM 25; Fr. 19. AU. 16.04 g. 2532 ex. - VF ex-jewellery, harshly cleaned
17 ноября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 124 Savoia. Umberto I re d’Italia, 1878-1900. Da 50 lire 1884 Roma. Pagani 572. MIR 1097a. Friedberg 19. Rara. Spl In slab NGC UNC DETAILS/OBV SCRATCHED, cert. n. 6638956012.