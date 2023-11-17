Италия 50 лир 1884 Умберто I

Лот 2342 ITALIE - ITALY Umberto I (1878-1900). 50 lire, aspect Flan bruni (PROOFLIKE) 1884, R, Rome. PCGS MS61PL (50535850). Av. UMBERTO I RE D’ITALIA (date). Tête nue à gauche, signature SPERANZA. Rv. Dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche de chêne, un écu couronné entouré du collier et accosté de L - 50 ; au-dessous (atelier). M.7 - P.573 - Fr.19 ; Or - 16,11 g - 28 mm - 6 h Top Pop : c’est le seul exemplaire gradé ! PCGS MS61PL (50535850). D’aspect Flan bruni (PROOFLIKE). Frappée à seulement 2532 exemplaires ! Avec des hairlines dans les champs brillants d’origine, et de légers frottements sur les reliefs. De petites traces de rouilles à l’avers. Superbe à Fleur de coin.