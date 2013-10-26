Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III
Katz Auction
- Дата26 июня 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2351 Italy 50 Centesimi 1943 (XXI) R KM# 76b, N# 2278; Acmonital (ferritic); Vittorio Emanuele III; Rome Mint 118000 pcs; AUNC-
Nomisma Spa
- Дата26 октября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1014 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillata FDC da Roberto Pedoni FDC.
Nomisma Spa
- Дата27 ноября 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 803 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Дата27 ноября 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 804 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Дата22 июля 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Дата22 июля 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1084 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Дата22 июля 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1083 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Numismatica Ferrarese
- Дата27 декабря 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 391 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 50 Centesimi 1943 Anno XXI "Impero" - Gig. 188 - R - Ni FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Дата5 декабря 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 472 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Centesimi 1943 - Gig. 188 R qFDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Nomisma Spa
- Дата3 июня 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1489 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC.
Nomisma Spa
- Дата6 ноября 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2094 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
VL Nummus
- Дата9 сентября 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 835 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Montenegro 271. 6.00 g. R Unc
Wannenes Art Auction
- Дата16 мая 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1579 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. FDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Wannenes Art Auction
- Дата16 мая 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1578 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. SPL/SPL+. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Wannenes Art Auction
- Дата16 мая 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1580 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. qFDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
VL Nummus
- Дата10 марта 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2502 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Pagani 826. 5.91 g. R A.Unc
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Дата14 ноября 2017
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1885 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,91 R Grading/Status: Q.FDC
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Дата14 ноября 2017
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1886 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,98 R Grading/Status: Q.FDC
Varesi
- Дата24 февраля 2016
- Стартовая цена—
- Цена продажи
Лот 561 SAVOIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 XXI Roma. Pag. 826 MIR 1151j Ac Rara q.FDC
Nomisma Spa
- Дата26 октября 2013
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1728 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Pag. 826; Mont. 271 AC R FDC