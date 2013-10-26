Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III

Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 131, Лот 2351
Katz Auction
  • Дата
    26 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2351 Italy 50 Centesimi 1943 (XXI) R KM# 76b, N# 2278; Acmonital (ferritic); Vittorio Emanuele III; Rome Mint 118000 pcs; AUNC-
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Лот 1014
Nomisma Spa
  • Дата
    26 октября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1014 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillata FDC da Roberto Pedoni FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Лот 803
Nomisma Spa
  • Дата
    27 ноября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 803 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Лот 804
Nomisma Spa
  • Дата
    27 ноября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 804 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Лот 1082
Nomisma Spa
  • Дата
    22 июля 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Лот 1084
Nomisma Spa
  • Дата
    22 июля 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1084 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Лот 1083
Nomisma Spa
  • Дата
    22 июля 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1083 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Лот 391
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    27 декабря 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 391 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 50 Centesimi 1943 Anno XXI "Impero" - Gig. 188 - R - Ni FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Лот 472
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Дата
    5 декабря 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 472 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Centesimi 1943 - Gig. 188 R qFDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Лот 1489
Nomisma Spa
  • Дата
    3 июня 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1489 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, Auction 58, Лот 2094
Nomisma Spa
  • Дата
    6 ноября 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2094 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - VL Nummus, FLOOR AUCTION 10, Лот 835
VL Nummus
  • Дата
    9 сентября 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 835 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Montenegro 271. 6.00 g. R Unc
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Лот 1579
Wannenes Art Auction
  • Дата
    16 мая 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1579 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. FDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Лот 1578
Wannenes Art Auction
  • Дата
    16 мая 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1578 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. SPL/SPL+. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Лот 1580
Wannenes Art Auction
  • Дата
    16 мая 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1580 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. qFDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-Live Auction 8, Лот 2502
VL Nummus
  • Дата
    10 марта 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2502 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Pagani 826. 5.91 g. R A.Unc
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Лот 1885Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Лот 1885
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Дата
    14 ноября 2017
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1885 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,91 R Grading/Status: Q.FDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Лот 1886Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Лот 1886
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Дата
    14 ноября 2017
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1886 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,98 R Grading/Status: Q.FDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Varesi, Augustus Collection, Лот 561
Varesi
  • Дата
    24 февраля 2016
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 561 SAVOIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 XXI Roma. Pag. 826 MIR 1151j Ac Rara q.FDC
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, Auction 48, Лот 1728
Nomisma Spa
  • Дата
    26 октября 2013
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1728 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Pag. 826; Mont. 271 AC R FDC
Похожие
Подробнее