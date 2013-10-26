Италия 50 чентезимо 1943 Виктор Эммануил III

Лот 1579 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. FDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271