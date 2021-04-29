Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III

Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 329
Aurora Numismatica
    18 марта 2025
Лот 329 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 50 Centesimi 1936 Prova, RRR Ni 24 mm, 6 g, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 149, Лот 1907
Katz Auction
    8 февраля 2025
Лот 1907 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 118000 pcs; UNC with mint luster
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 141, Лот 353
Katz Auction
    25 октября 2024
Лот 353 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 118000 pcs; UNC with mint luster
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 133, Лот 1937
Katz Auction
    24 июля 2024
Лот 1937 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint 118000 pcs; XF+
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 131, Лот 2348
Katz Auction
    26 июня 2024
Лот 2348 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 118000 pcs.; UNC with mint luster
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 131, Лот 2349
Katz Auction
    26 июня 2024
Лот 2349 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 118000 pcs.; XF-
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 148, Лот 365
WAG online Auktionen oHG
    10 марта 2024
Лот 365 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 50 Centesimi 1936. Pagani 818. Kleiner Randfehler, sehr schön .
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 116, Лот 935
Katz Auction
    9 марта 2024
Лот 935 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with mint luster
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 114, Лот 845
Katz Auction
    24 февраля 2024
Лот 845 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with mint luster
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 112, Лот 1176
Katz Auction
    10 февраля 2024
Лот 1176 Italy 50 Centesimi 1936 R (XIV) Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 118000 pcs.; XF-
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 103, Лот 1057
Katz Auction
    9 декабря 2023
Лот 1057 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC Luster
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Münzenonline, Live Auction No.21, Лот 253
Münzenonline
    24 ноября 2023
Лот 253 Italien 1936 XIV ITALIEN 1936 R XIV 50 Centesimi Nikel s.selten NGC MS 65 Cert.No. 2903216-002.
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 101, Лот 1046
Katz Auction
    18 ноября 2023
Лот 1046 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC Luster
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 98, Лот 931
Katz Auction
    14 октября 2023
Лот 931 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Mintage 118000 pcs.; UNC with full mint luster
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61303, Лот 21121Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61303, Лот 21121
Heritage Auctions
    15 января 2023
Лот 21121 Vittorio Emanuele III nickel Prova 50 Centesimi 1936-R MS67 NGC, Rome mint, KM-Pr60, Pag-283 (R3). An extremely rare Prova featuring eagle standing on fascia over Savoy Coat of Arms. From the series celebrating the founding of the Italian Empire. An impeccable Gem with satiny fields and fine mint luster. From the Meduno Collection of Italian Provas Metal: Nickel
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Лот 858
Nomisma Spa
    5 июля 2022
Лот 858 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1936 - Nomisma 1243 NI R Minimi segnetti BB+/qSPL.
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Лот 767
Nomisma Spa
    27 сентября 2021
Лот 767 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1936 - Nomisma 1243 NI R Minimi segnetti BB+/qSPL.
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 11, Лот 795
Numismatica Ferrarese
    11 июня 2021
Лот 795 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 50 Centesimi "Impero" 1936 anno XIV - Rara - Shipping only in Italy BB.
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 10, Лот 510
Numismatica Ferrarese
    7 мая 2021
Лот 510 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 50 Centesimi 1936 Anno XIV "Impero" - Gig. 182 - R - Ni Shipping only in Italy BB.
Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 22, Лот 906
Nomisma Spa
    29 апреля 2021
Лот 906 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1936 - Nomisma 1253 NI R qFDC/FDC.
