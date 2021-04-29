Италия 50 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III
Aurora Numismatica
- Дата18 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 329 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 50 Centesimi 1936 Prova, RRR Ni 24 mm, 6 g, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
Katz Auction
- Дата8 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1907 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 118000 pcs; UNC with mint luster
Katz Auction
- Дата25 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 353 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 118000 pcs; UNC with mint luster
Katz Auction
- Дата24 июля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1937 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint 118000 pcs; XF+
Katz Auction
- Дата26 июня 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2348 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 118000 pcs.; UNC with mint luster
Katz Auction
- Дата26 июня 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2349 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 118000 pcs.; XF-
WAG online Auktionen oHG
- Дата10 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 365 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 50 Centesimi 1936. Pagani 818. Kleiner Randfehler, sehr schön .
Katz Auction
- Дата9 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 935 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with mint luster
Katz Auction
- Дата24 февраля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 845 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with mint luster
Katz Auction
- Дата10 февраля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1176 Italy 50 Centesimi 1936 R (XIV) Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 118000 pcs.; XF-
Katz Auction
- Дата9 декабря 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1057 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC Luster
Münzenonline
- Дата24 ноября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 253 Italien 1936 XIV ITALIEN 1936 R XIV 50 Centesimi Nikel s.selten NGC MS 65 Cert.No. 2903216-002.
Katz Auction
- Дата18 ноября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1046 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC Luster
Katz Auction
- Дата14 октября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 931 Italy 50 Centesimi 1936 (XIV) R KM# 76, N# 13085; Nickel; Vittorio Emanuele III; Mintage 118000 pcs.; UNC with full mint luster
Heritage Auctions
- Дата15 января 2023
- Стартовая цена—
- Цена продажи
Лот 21121 Vittorio Emanuele III nickel Prova 50 Centesimi 1936-R MS67 NGC, Rome mint, KM-Pr60, Pag-283 (R3). An extremely rare Prova featuring eagle standing on fascia over Savoy Coat of Arms. From the series celebrating the founding of the Italian Empire. An impeccable Gem with satiny fields and fine mint luster. From the Meduno Collection of Italian Provas Metal: Nickel
Nomisma Spa
- Дата5 июля 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 858 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1936 - Nomisma 1243 NI R Minimi segnetti BB+/qSPL.
Nomisma Spa
- Дата27 сентября 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 767 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1936 - Nomisma 1243 NI R Minimi segnetti BB+/qSPL.
Numismatica Ferrarese
- Дата11 июня 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 795 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 50 Centesimi "Impero" 1936 anno XIV - Rara - Shipping only in Italy BB.
Numismatica Ferrarese
- Дата7 мая 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 510 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 50 Centesimi 1936 Anno XIV "Impero" - Gig. 182 - R - Ni Shipping only in Italy BB.
Nomisma Spa
- Дата29 апреля 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 906 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1936 - Nomisma 1253 NI R qFDC/FDC.