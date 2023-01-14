Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III

Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Pesek Auctions, #27 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Лот 797Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Pesek Auctions, #27 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Лот 797
Pesek Auctions
  • Дата
    10 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 797 Włochy, 50 Centesimi 1925, R, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 50 Centesimi Rok : 1925 Mennica : R, Rzym Waga : 6,18 g Materiał : Nikiel Sygnatura : KM# 61.2 Klasa : aUNC Uwaga dotycząca jakości : połysk menniczy, stonowany Opis : Krawędź z trzciny Ważne: : Premia kupującego wynosi 20%, a minimalna stawka to 2 EUR za partię. Aukcja jest prowadzona wyłącznie w EUR
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1032Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1032
Istra Numizmatika
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1032 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 50 Centesimi 1925, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 171 Krawędź z trzciny. Ni. 6,00 g Rzadkie
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Лот 678
Savoca Numismatik
  • Дата
    21 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 678 Italy. AD 1925. 50 Centesimi 1925 mm, 6 g Good Very Fine
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 149, Лот 1895
Katz Auction
  • Дата
    8 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1895 Italy 50 Centesimi 1925 R NGC MS66+ KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Plain edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With full mint luster
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 30, Лот 391
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    2 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 391 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 50 centesimi, 1925-R, KM-61.1, plain edge, choice luster, PCGS graded MS64, ex Almer H. Orr III Collection.
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Taisei Coins Company, Mail Bid Sale 89, Лот 635
Taisei Coins Company
  • Дата
    24 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 635 Italy. NGC AU55. EF. 1925(R). 50 Centesimi. Emanuele III Nickel 50 Centesimi
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 144, Лот 366
Katz Auction
  • Дата
    17 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 366 Italy 50 Centesimi 1925 R NGC MS66+ KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Plain edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With full mint luster
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Лот 937
Savoca Numismatik
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 937 Italy. AD 1925. 50 Centesimi 1925 mm, 6 g Very Fine
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Лот 939
Savoca Numismatik
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 939 Italy. AD 1925. 50 Centimes 1925 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Лот 938
Savoca Numismatik
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 938 Italy. AD 1925. 50 Centesimi 1925 mm, 6,1 g Nearly Extremely Fine
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - WAG online Auktionen oHG, Auction 152, Лот 225
WAG online Auktionen oHG
  • Дата
    1 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 225 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 50 Centesimi 1925 R. Glatter Rand. K.M. 61.1. In US Plastic-Holder PCGS MS66. Stempelglanz
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Лот 13497Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Лот 13497
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Дата
    9 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 13497 Włochy, Wiktor Emanuel III, 50 Centesimi Rzym 1925 - GCN XF45 Opis pozycji Stan zachowania: GCN XF45 Literatura: KM 61 Moneta w slabie GCN z oceną XF45.
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Лот 3124
InAsta S.p.A.
  • Дата
    6 февраля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3124 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Centesimi 1925 L Pag. 806; Mont. 243 NI Lievi screpolature al R/ qFDC Lievi screpolature al R/
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Stack's Bowers, January 2024 NYINC Auction - Session J - Internet Only - World Coins Part 3 - Lots 57001-57881, Лот 57437Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Stack's Bowers, January 2024 NYINC Auction - Session J - Internet Only - World Coins Part 3 - Lots 57001-57881, Лот 57437
Stack's Bowers
  • Дата
    17 января 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 57437 ITALY. 50 Centesimi, 1925-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-65. KM-61.2; Mont-244. Plain edge variety. Estimate: $75 - $150. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, AUCTION 67, Лот 1401
Nomisma Spa
  • Дата
    13 апреля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1401 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1925 R - Nomisma 1242 NI In slab NGC MS 64 Reeded edge 5887104-032 MS 64.
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232315, Лот 62497Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232315, Лот 62497
Heritage Auctions
  • Дата
    12 апреля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 62497 Vittorio Emanuele III Trio of Certified 50 Centesimi 1925-R MS63 NGC, Rome mint, KM61.1. From the Meduno Collection Metal: Nickel
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 20, Лот 1444
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    10 апреля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1444 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 50 centesimi, 1925-R, KM-61.1, plain edge variety, a fantastic mint state example! PCGS graded MS66.
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Münzen Gut-Lynt GmbH, Auktion 11, Лот 2040
Münzen Gut-Lynt GmbH
  • Дата
    25 марта 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2040 ITALIEN. Königreich Vittorio Emanuele III. 1900-1946 50 Centesimi 1925 R Rom Mont. 243. 6.08 g. Stempelglanz / Mint State.
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Лот 1065
Nomisma Spa
  • Дата
    23 января 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1065 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1925 R - Nomisma 1242 NI RR SPL/SPL+.
Италия 50 чентезимо 1925 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 19, Лот 2704
VL Nummus
  • Дата
    14 января 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2704 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1925 Rome Plain edge. Ni. Montenegro 243. 5.98 g. SPL-.
