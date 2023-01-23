Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III

Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Oslo Møntgalleri A/S, Auction 10, Лот 474
Oslo Møntgalleri A/S
  • Дата
    2 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 474 ITALY 50 Centesimi 1924 R, smooth edge. KM 61.1 Grade: EF-VF
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Maison Palombo, Auction 24, Лот 640
Maison Palombo
  • Дата
    11 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 640 Italie Victor-Emmanuel III (1900-1946) 50 centesimi en cupro-nickel - 1924 R Rome Tranche lisse. D'une qualité remarquable. 6.0g - Mont. 241 - KM 61.1 Pratiquement FDC - PCGS MS 64+
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Heritage Auctions Europe, Auction November 2024 - Part V, Лот 7534
Heritage Auctions Europe
  • Дата
    15 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 7534 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 50 Centesimi 1924 - reeded edge (KM61.1, Gig.169/R) - Obv: Head left / Rev: 4 lions pulling cart - NGC MS61 (5897176-023)
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Heritage Auctions Europe, Auction November 2024 - Part V, Лот 7533
Heritage Auctions Europe
  • Дата
    15 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 7533 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 50 Centesimi 1924 - plain edge (KM61.1, Gig.168/R3) - Obv: Head left / Rev: 4 lions pulling cart - NGC MS63 (5906249-015), rare coin in attractive quality, key date in series
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 138, Лот 1809
Katz Auction
  • Дата
    27 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1809 Italy 50 Centesimi 1924 R Key Date KM# 61.2, N# 2395; Reeded edge; Nckel; Vittorio Emanuele III; UNC with minor hairlines
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 131, Лот 2329
Katz Auction
  • Дата
    26 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2329 Italy 50 Centesimi 1924 R Key Date KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 599000 pcs.; XF
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 123, Лот 868
Katz Auction
  • Дата
    27 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 868 Italy 50 Centesimi 1924 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 148, Лот 362
WAG online Auktionen oHG
  • Дата
    10 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 362 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 50 Centesimi 1924 R. Glatter Rand. Pagani 804. Kleine Randfehler, winzige Kratzer, sehr schön - vorzüglich .
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - The Coin Cabinet, Auction 98, Лот 145
The Coin Cabinet
  • Дата
    28 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 145 Near Very Fine very scarce date | ITALY. Victor Emmanuel III, 1900-46. Nickel 50 centesimi , 1924 R. Very scarce date. Milled edge. Near Very Fine very scarce date. Diameter: 23.9 mm. Thickness: 2.25 mm. Weight: 5.5 g. Composition: Nickel. PLEASE NOTE: 18% Buyer Premium + VAT on this lot. No other fees, including live bidding. Delivery cost will be added to your order.
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Лот 1008
Nomisma Spa
  • Дата
    26 октября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1008 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 R - Nomisma 1240 NI qBB/BB.
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Heritage Auctions, Auction #232336, Лот 61384
Heritage Auctions
  • Дата
    6 сентября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 61384 Vittorio Emanuele III 50 Centesimi 1924-R AU55 PCGS, Rome mint, KM61.1. Plain edge. Key date in series. HID05401242017 © 2023 Heritage Auctions | All Rights Reserved.
Heritage Auctions
  • Дата
    6 сентября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 61384 Key Date 50 Centesimi Vittorio Emanuele III 50 Centesimi 1924-R AU55 PCGS, Rome mint, KM61.1. Plain edge. Key date in series. Metal: Nickel Diameter: 24mm Weight: 6.1g Mintage: 599,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Heritage Auctions, Auction #232335, Лот 65369
Heritage Auctions
  • Дата
    30 августа 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 65369 Vittorio Emanuele III 50 Centesimi 1924-R AU58 PCGS, Rome mint, KM61.1. Plain edge variety. Key date in series. HID05401242017 © 2023 Heritage Auctions | All Rights Reserved.
Heritage Auctions
  • Дата
    30 августа 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 65369 Key Date 50 Centesimi Vittorio Emanuele III 50 Centesimi 1924-R AU58 PCGS, Rome mint, KM61.1. Plain edge variety. Key date in series. Metal: Nickel Diameter: 24mm Weight: 6.1g Mintage: 599,000
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Лот 831
Nomisma Spa
  • Дата
    29 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 831 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 L - Nomisma 1239 NI RRR Sigillata SPL+ da Marco Esposito SPL+.
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Лот 830
Nomisma Spa
  • Дата
    29 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 830 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 L - Nomisma 1239 NI RRR In slab PCGS AU55 cod. 337784.55/27334449 AU 55.
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Лот 829
Nomisma Spa
  • Дата
    29 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 829 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 R - Nomisma 1240 NI RR BB.
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - H.D. Rauch, Auktion 116, Лот 778
H.D. Rauch
  • Дата
    15 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 778 ITALIEN. Königreich Italien (D) 50 Centesimi 1924 R, Rom; mit glattem Rand / taglio liscio MIR 1150g; Pag. 804; kleiner Randfehler R f.stplfr.
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Лот 1060
Nomisma Spa
  • Дата
    23 января 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1060 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 L - Nomisma 1239 NI RRR Sigillata SPL+ da Marco Esposito SPL+.
Италия 50 чентезимо 1924 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Лот 1062
Nomisma Spa
  • Дата
    23 января 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1062 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 R - Nomisma 1240 NI RR BB.
