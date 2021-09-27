Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III

Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1031Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1031
Istra Numizmatika
    13 сентября 2025
Лот 1031 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 50 Centesimi 1921, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 166 Zwykła krawędź. Ni. 6,00 g
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Лот 676
Savoca Numismatik
    21 июня 2025
Лот 676 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Лот 674
Savoca Numismatik
    21 июня 2025
Лот 674 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Лот 675
Savoca Numismatik
    21 июня 2025
Лот 675 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Numismática Leilões, Auction 99, Лот 299
Numismática Leilões
    27 марта 2025
Лот 299 Italy - 50 Centesimi 1921 R N. 50 Centesimi 1921 R. KM 61.2. MBC+ Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5099Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5099
Nomisma Spa
    12 марта 2025
Лот 5099 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1921 R - Nomisma 1238 NI In slab NGC AU 50 cod. 2750370-004 Grading/Status: AU 50
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 258 | Blue, Лот 1049
Savoca Numismatik
    8 марта 2025
Лот 1049 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Extremely Fine
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Лот 1087
Savoca Numismatik
    22 февраля 2025
Лот 1087 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6,05 g Very Fine
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 146, Лот 1991
Katz Auction
    14 декабря 2024
Лот 1991 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Numismática Leilões, Auction 94, Лот 1091
Numismática Leilões
    27 ноября 2024
Лот 1091 Italy - 50 Centesimi 1921 R N. 50 Centesimi 1921 R. KM 61.2. MBC+ 5 Estimate: 5 - 10 EUR
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 138, Лот 1805
Katz Auction
    27 сентября 2024
Лот 1805 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with full mint luster
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 136, Лот 1786
Katz Auction
    28 августа 2024
Лот 1786 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 123, Лот 867
Katz Auction
    27 апреля 2024
Лот 867 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Numis Arena, Auction 1, Лот 623
Numis Arena
    28 октября 2023
Лот 623 Title 50 Centesimi 1921 Description XF-AU Year 1921 Country Italy Denomination 0.50 Weight 5.50 Diameter 23.90 Metal Nickel Catalogue KM Catalogue Number 61.00
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 94, Лот 1198
Katz Auction
    30 августа 2023
Лот 1198 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, N# 2395; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with few hairlines
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - BAC Numismatics, Auktion 44, Лот 891
BAC Numismatics
    13 декабря 2022
Лот 891 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - BAC Numismatics, Auktion 40, Лот 897
BAC Numismatics
    5 июля 2022
Лот 897 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Editions V. GADOURY, Online Auction 34, Лот 263
Editions V. GADOURY
    21 апреля 2022
Лот 263 Italie, Savoia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 50 Centimes 1921, AG 5,93 g., FDC.
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - BAC Numismatics, Auktion 36, Лот 916
BAC Numismatics
    1 марта 2022
Лот 916 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Лот 760
Nomisma Spa
    27 сентября 2021
Лот 760 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1921 L - Nomisma 1237 NI qFDC.
