Италия 50 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III
Istra Numizmatika
- Дата13 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1031 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 50 Centesimi 1921, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 166 Zwykła krawędź. Ni. 6,00 g
Savoca Numismatik
- Дата21 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 676 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата21 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 674 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата21 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 675 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Nearly Extremely Fine
Numismática Leilões
- Дата27 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 299 Italy - 50 Centesimi 1921 R N. 50 Centesimi 1921 R. KM 61.2. MBC+ Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Nomisma Spa
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 5099 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1921 R - Nomisma 1238 NI In slab NGC AU 50 cod. 2750370-004 Grading/Status: AU 50
Savoca Numismatik
- Дата8 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1049 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата22 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1087 Italy. AD 1921. 50 Centesimi 1921 mm, 6,05 g Very Fine
Katz Auction
- Дата14 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1991 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Numismática Leilões
- Дата27 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1091 Italy - 50 Centesimi 1921 R N. 50 Centesimi 1921 R. KM 61.2. MBC+ 5 Estimate: 5 - 10 EUR
Katz Auction
- Дата27 сентября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1805 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with full mint luster
Katz Auction
- Дата28 августа 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1786 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Katz Auction
- Дата27 апреля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 867 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Numis Arena
- Дата28 октября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 623 Title 50 Centesimi 1921 Description XF-AU Year 1921 Country Italy Denomination 0.50 Weight 5.50 Diameter 23.90 Metal Nickel Catalogue KM Catalogue Number 61.00
Katz Auction
- Дата30 августа 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1198 Italy 50 Centesimi 1921 R KM# 61.1, N# 2395; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with few hairlines
BAC Numismatics
- Дата13 декабря 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 891 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
BAC Numismatics
- Дата5 июля 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 897 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Editions V. GADOURY
- Дата21 апреля 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 263 Italie, Savoia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 50 Centimes 1921, AG 5,93 g., FDC.
BAC Numismatics
- Дата1 марта 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 916 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 50 Centesimi 1921 R. Nickel. KM 61.1. Vorzüglich.
Nomisma Spa
- Дата27 сентября 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 760 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1921 L - Nomisma 1237 NI qFDC.