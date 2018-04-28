Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III

Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Numismatica Italia, Auction 2, Лот 339
Numismatica Italia
  • Дата
    11 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 339 ITALY - Kingdom Victor Emmanuel IIIrd (1900 - 1943) 50 centesimi Lions - smooth edge OBVERSE : VITT. EM.III.RE.D'ITALIA / Bust of V. E. IIIrd in military uniform, bare head left REVERSE : AEQVITAS / Justitia holding a torch on a chariot carried by four lions going right 1919 - ex. C.50 Date : 1919 Mint : R - Rome Material : Ni Diameter [mm] : 23,93 Weight [g] : 6,11 Rarity : NC Conservation : XF+ Bibliographical references : KM 61.1, Gig. 162 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : INASTA E97, L1747, 29/11/2021 - XF - 25 (Hammer Price) NOTES :
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Лот 762
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 762 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Centesimi Leoni 1919 - C/ liscio - Ni - Gigante 162 - Slab PCGS MS 64 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 144, Лот 365
Katz Auction
  • Дата
    17 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 365 Italy 50 Centesimi 1919 R PCGS MS66 KM# 61, Schön# 62, N# 2395; Plain Edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with full mint luster
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Ibrahim's Collectibles, Auction 15, Лот 298
Ibrahim's Collectibles
  • Дата
    17 августа 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 298 Italy – 50 Centesimi 1919 R – smooth edge 24 mm – Vittorio Emanuele III / XF / nickel / 6,11 gram / KM#61.1
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Katz Auction, E-Auction 131, Лот 2327Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Katz Auction, E-Auction 131, Лот 2327
Katz Auction
  • Дата
    26 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2327 Italy 50 Centesimi 1919 R KM# 61.1, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 34, Лот 502
Nomisma Spa
  • Дата
    27 января 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 502 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1919 L - Nomisma 1233 NI SPL
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Ibrahim's Collectibles, Auction 12, Лот 884
Ibrahim's Collectibles
  • Дата
    25 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 884 Italy – 50 centimos 1919 R 24 mm – Vittorio Emanuele III - AU + / UNC – - nickel - 5,93 gram - KM#61
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61303, Лот 21120Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61303, Лот 21120
Heritage Auctions
  • Дата
    15 января 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 21120 Vittorio Emmanuel III nickel Prova 50 Centesimi 1919-R MS64 NGC, Rome mint, KM-Pr23, Pag-277 (R2). PROVA in field. Reverse depicting four lions pulling cart with seated Aequitas. Satiny fields with a dove gray undercurrent. From the Meduno Collection of Italian Provas Metal: Nickel
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Лот 802
Nomisma Spa
  • Дата
    27 ноября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 802 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1919 L - Nomisma 1233 NI BB.
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 22, Лот 899
Nomisma Spa
  • Дата
    29 апреля 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 899 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1919 L - Nomisma 1233 NI BB.
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Лот 1202
Nomisma Spa
  • Дата
    8 ноября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1202 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1919 L - Nomisma 1233 NI BB.
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Лот 919
Nomisma Spa
  • Дата
    14 апреля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 919 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1919 L - Nomisma 1233 NI Sigillato FDC da Laura Bistolfi FDC.
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Katz Auction, Auction 28, Лот 1690
Katz Auction
  • Дата
    28 декабря 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1690 Italy 50 Centesimi 1919 R KM# 61.1, XF.
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Лот 1074
Nomisma Spa
  • Дата
    23 июля 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1074 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1919 L - Nomisma 1233; Pag. 798 NI SPL.
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Heritage Auctions, 2019 April 18 Weekly World and Ancient Coin Auction #231916, Лот 63288Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Heritage Auctions, 2019 April 18 Weekly World and Ancient Coin Auction #231916, Лот 63288
Heritage Auctions
  • Дата
    18 апреля 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 63288 Vittorio Emanuele III 4-Piece Lot of Uncertified Assorted Issues, 1) 50 Centesimi 1919-R - VF, Rome mint, KM61.1. 23mm, 5.86gm. 2) 2 Lire 1908-R - XF, Rome mint, KM46. 27mm. 9.98gm. 3) 20 Lire 1927-R - XF (cleaned), Rome mint, KM69. 35mm. 15.05gm. 4) 20 Lire 1928-R - VF, Rome mint, KM70. 35mm. 19.90gm. Sold as is, no returns. From the Engelen Collection of World Coinage
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 7, Лот 3880
Nomisma Spa
  • Дата
    11 ноября 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3880 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1919 L - Nomisma 1233; Pag. 798 NI SPL
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, Auction 58, Лот 2079
Nomisma Spa
  • Дата
    6 ноября 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2079 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1919 R - Nomisma 1234 NI SPL
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - VL Nummus, FLOOR AUCTION 10, Лот 833
VL Nummus
  • Дата
    9 сентября 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 833 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1919 Rome Plain edge, Ø 24 mm Montenegro 235. 5.93 g. NC Unc
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Лот 1572
Wannenes Art Auction
  • Дата
    16 мая 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1572 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI LEONI 1919 BORDO LISCIO Roma. Nichelio, 5,96 gr, 23,8 mm. qFDC. D: VITT . EM . III . RE . D'ITALIA Semibusto del Re in uniforme volto a sinistra. Sotto il busto il nome dell'autore G. ROMAGNOLI. R: Figura allegorica (Giustizia o Italia) che regge una fiaccola su un carro trainato da 4 leoni, in alto orizzontalmente AEQVITAS. Sul carro G.R.M. // A.M.INC, iniziali dell'autore. In esergo indicazione del valore. Sotto la base dei leoni a sinistra indicazione del millesimo, a destra segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 798. Gigante 162. Montenegro 235
Италия 50 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Лот 4304
Nomisma Spa
  • Дата
    28 апреля 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4304 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1919 L - Nomisma 1233; Pag. 798 NI SPL
