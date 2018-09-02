Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I

Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Numismatica Italia, Auction 3, Лот 425
Numismatica Italia
  • Дата
    1 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 425 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 50 Centesimi OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1892 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side C-50 within a wreath - below R Date : 1892 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 18,1 Weight [g] : 2,41 Rarity : R2 Conservation : aF Bibliographical references : KM 26, Gigante 43, Cudazzo 1217b INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Kuenker E61, l308, 11/08/2020 - VF - 110 (Hammer Price) NOTES : Ex mounting
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61445, Лот 25187Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61445, Лот 25187
Heritage Auctions
  • Дата
    2 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 25187 Umberto I 50 Centesimi 1892-R AU58 NGC, Rome mint, KM26, Pag-609. A scarce date, especially in such quality condition. Metal: Silver Weight: 2.5g ASW: 0.0671oz Mintage: 148,000
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Heritage Auctions, Auction #61445, Лот 25187
Heritage Auctions
  • Дата
    2 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 25187 Umberto I 50 Centesimi 1892-R AU58 NGC, Rome mint, KM26, Pag-609. A scarce date, especially in such quality condition. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #3115, Лот 32677Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #3115, Лот 32677
Heritage Auctions
  • Дата
    8 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 32677 Umberto I 50 Centesimi 1892-R MS66 NGC, Rome mint, KM26. Even a cursory glance confirms why this specimen is a run-away at the top of the census, a full two points above its nearest competitor. The surfaces are alight with a beaming blue-hued silver that encases devices that appear as fleshy as the day they were struck. One is hard pressed to imagine a finer example. Metal: Silver Weight: 2.5g ASW: 0.0671oz Mintage: 148,000
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Dr. Busso Peus Nachf., AUKTION 437, Лот 1067
Dr. Busso Peus Nachf.
  • Дата
    24 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1067 Italien Königreich Umberto I., 1878-1900 50 Centesimi 1892, Rom. Pagani 609. Vorzüglich.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Varesi, Sale 80, Лот 606
Varesi
  • Дата
    9 ноября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 606 UMBERTO I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 Roma MIR 1104b Pagani 609 Ag g 2,49 mm 18 BB.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Nomisma Spa, Auction 64, Лот 1237
Nomisma Spa
  • Дата
    17 декабря 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1237 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR qFDC.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Лот 703
Nomisma Spa
  • Дата
    27 ноября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 703 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR SPL+.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Лот 704
Nomisma Spa
  • Дата
    27 ноября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 704 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR SPL+.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Nomisma Spa, Auction 63, Лот 1556
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1556 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Nomisma 1012 AG RR In slab NGC MS64 5887105-058 FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Лот 354
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    27 декабря 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 354 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 - Zecca di Roma - Gig.43 - tiratura 148.333 esemplari - R2 MOLTO RARA - Ag FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Nomisma Spa, Auction 62, Лот 1581
Nomisma Spa
  • Дата
    15 сентября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1581 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 – Nomisma 1012 AG RR qFDC.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, eLive Auction 61, Лот 398
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
  • Дата
    11 августа 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 398 ITALIEN, KÖNIGREICH ITALIEN Umberto I., 1878-1900. 50 Centesimi 1892 R, Rom. 2,45 g. Pagani 609. R Winz. Kratzer, sehr schön.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - ibercoin, Online Coins Auction #35, Лот 777
ibercoin
  • Дата
    18 марта 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 777 ITALIA. 50 Centesimi. (Ar. 2,48g/18mm). 1892 R. (Km#26). EBC. Rara.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I, Аверс монеты - - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 115, Лот 2250Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I, Реверс монеты - - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 115, Лот 2250
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
  • Дата
    16 февраля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2250 World Crowns and Minors Italy. 50 Centesimi, 1892-R. KM-26; Pagani-609. Umberto I. Lustrous with attractive old toning. Rare. NGC graded MS-63. Value $600 - 700
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 112 – Pre-Long Beach Auction, Лот 2237
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
  • Дата
    4 сентября 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2237 Italy (Modern) NGC MS-63 1892 Italy. 50 Centesimi, 1892-R. NGC MS63 Italy. 50 Centesimi, 1892-R. KM-26; Pagani-609. Umberto I. Lustrous with attractive old toning. Rare. NGC graded MS-63. Estimate Value $1,000 - 1,200 .
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I, Аверс монеты - - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 110, Лот 2535Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I, Реверс монеты - - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 110, Лот 2535
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
  • Дата
    2 июня 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2535 World Crowns and Minors Italy. 50 Centesimi, 1892-R. KM-26; Pagani-609. Umberto I. Lustrous with attractive old toning. Rare. NGC graded MS-63. Estimate Value $1,000 - 1,200
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 9, Лот 897
Nomisma Spa
  • Дата
    24 марта 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 897 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1892 – Nomisma 1012 AG RR SPL
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - WAG online Auktionen oHG, Auktion 92, Лот 252
WAG online Auktionen oHG
  • Дата
    2 декабря 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 252 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 50 Centesimi 1892 R. Pagani 609. Prachtexemplar. Schöne Patina. Fast Stempelglanz
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1892 Умберто I - WAG online Auktionen oHG, Auktion 89, Лот 312
WAG online Auktionen oHG
  • Дата
    2 сентября 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 312 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 50 Centesimi 1892 R. K.M. 26. Vorzüglich - Stempelglanz
Похожие
Подробнее