Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II

Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 827Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 827
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 827 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1867 T valore - Nomisma 931 AG RRR In slab NGC MS 62 cod. 5782310-010 Grading/Status: MS 62
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Coins NB, E-Auction 32, Лот 858
Coins NB
  • Дата
    17 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 858 Italy Kingdom 1867 N BN 50 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Naples Mint (7838384) 2.48g VF KM 14 Estimate: 20 EUR
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Heritage Auctions, Auction #232433, Лот 63348
Heritage Auctions
  • Дата
    14 августа 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 63348 Vittorio Emanuele II 50 Centesimi 1867 M-BN MS63 PCGS, Milan mint, KM14.1. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232433, Лот 63348Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232433, Лот 63348
Heritage Auctions
  • Дата
    14 августа 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 63348 Vittorio Emanuele II 50 Centesimi 1867 M-BN MS63 PCGS, Milan mint, KM14.1. Metal: Silver Weight: 2.5g ASW: 0.0671oz Mintage: 10,984,000
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 69, Лот 1944Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 69, Лот 1944
Nomisma Spa
  • Дата
    23 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1944 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1867 T valore - Nomisma 931 AG RRR In slab NGC MS 62 cod. 5782310-010 Grading/Status: MS 62
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Auktionen Frühwald, E-Auction 163, Лот 260
Auktionen Frühwald
  • Дата
    18 февраля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 260 Königreich Münzen Ausland. 50 Centesimi, 1867. M-BN KM.14.1 vz
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 112, Лот 1117
Katz Auction
  • Дата
    10 февраля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1117 Italy 50 Centesimi 1867 M BN KM# 14.1, N# 4258; Silver; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF with nice golden toning
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Katz Auction, Auction 85, Лот 807
Katz Auction
  • Дата
    10 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 807 Italy 50 Centesimi 1867 M BN KM# 14.1, N# 4258; Silver; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC with mint luster
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - cgb.fr, AUCTION DECEMBER 2022, Лот 768066
cgb.fr
  • Дата
    6 декабря 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 768066 ITALY - KINGDOM OF ITALY - VICTOR-EMMANUEL II Type : 50 Centesimi  Date : 1867  Mint name / Town : Turin  Quantity minted : 396231  Metal : silver  Millesimal fineness : 835  ‰ Diameter : 23  mm Orientation dies : 6  h. Weight : 2,48  g. Edge : en creux  Rarity : R2  Obverse legend : VITTORIO EMMANUELE II // 1867  Obverse description : portrait à droite du roi Victor Emmanuel II  Obverse translation : (Victor Emmanuel II)  Reverse legend : REGNO D’ITALIE // 50 / CENTESIMI  Reverse description : dans le champ, rameaux  Reverse translation : (Royaume d’Italie - 50 Centesimi)  Catalogue references : KM19/14.1   Grade : AU.
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Dr. Busso Peus Nachf., E-AUKTION 12, Лот 213
Dr. Busso Peus Nachf.
  • Дата
    22 января 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 213 Italien Königreich Victor Emanuel II., 1861-1878 50 Centesimi 1867 M, Mailand. Montenegro 221; Pagani 531. Vorzüglich.
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Stephen Album Rare Coins, AUCTION #42, Лот 2552
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    20 января 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2552 ITALY: Vittorio Emanuele II, 1861-1878, AR 50 centesimi, 1867-M, KM-14.1, a wonderful lightly toned example! PCGS graded MS64.
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Лот 703
Nomisma Spa
  • Дата
    27 сентября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 703 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1867 M - Nomisma 929 AG Bella patina FDC.
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Лот 897
Nomisma Spa
  • Дата
    22 июля 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 897 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1867 M valore - Nomisma 929 AG FDC.
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - cgb.fr, LIVE AUCTION JUNE 2021, Лот 669873
cgb.fr
  • Дата
    15 июня 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 669873 ITALY - KINGDOM OF ITALY - VICTOR-EMMANUEL II Type : 50 Centesimi  Date : 1867  Mint name / Town : Turin  Quantity minted : 396231  Metal : silver  Millesimal fineness : 835  ‰ Diameter : 23  mm Orientation dies : 6  h. Weight : 2,5  g. Edge : en creux  Rarity : R2  Obverse legend : VITTORIO EMMANUELE II // 1867  Obverse description : portrait à droite du roi Victor Emmanuel II  Obverse translation : (Victor Emmanuel II)  Reverse legend : REGNO D’ITALIE // 50 / CENTESIMI  Reverse description : dans le champ, rameaux  Reverse translation : (Royaume d’Italie - 50 Centesimi)  Catalogue references : KM19/14.1   Grade : AU.
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - cgb.fr, Live Auction December 2020, Лот 623474
cgb.fr
  • Дата
    8 декабря 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 623474 ITALY - KINGDOM OF ITALY - VICTOR-EMMANUEL II Type : 50 Centesimi  Date : 1867  Mint name / Town : Turin  Quantity minted : 396231  Metal : silver  Millesimal fineness : 835  ‰ Diameter : 23  mm Orientation dies : 6  h. Weight : 2,5  g. Edge : en creux  Rarity : R2  Obverse legend : VITTORIO EMMANUELE II // 1867  Obverse description : portrait à droite du roi Victor Emmanuel II  Obverse translation : (Victor Emmanuel II)  Reverse legend : REGNO D’ITALIE // 50 / CENTESIMI  Reverse description : dans le champ, rameaux  Reverse translation : (Royaume d’Italie - 50 Centesimi)  Catalogue references : KM19/14.1   Grade : AU.
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Лот 989
Nomisma Spa
  • Дата
    8 ноября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 989 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1867 N valore - Nomisma 930 AG BB+.
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Editions V. GADOURY, MONACO 2020, Лот 1463
Editions V. GADOURY
  • Дата
    30 октября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1463 Vittorio Emanuele II 1861-1878 - Re d'Italia 50 centesimi, Milano, 1867 M, AG 2.5 g. Ref : MIR 1088e, Pag. 531 Conservation : NGC MS63+ Le plus bel exemplaire gradé.
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, Auction 62, Лот 1535
Nomisma Spa
  • Дата
    15 сентября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1535 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1867 T valore – Nomisma 931 AG RRR Ex Nomisma 52, 2015, lotto 1642 FDC.
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Лот 1241
Nomisma Spa
  • Дата
    3 июня 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1241 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1867 T - Nomisma 931 AG RRR SPL+.
Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Лот 1236
Nomisma Spa
  • Дата
    3 июня 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1236 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1867 M valore - Nomisma 929 AG BB.
