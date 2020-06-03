Италия 50 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II

Лот 768066 ITALY - KINGDOM OF ITALY - VICTOR-EMMANUEL II Type : 50 Centesimi Date : 1867 Mint name / Town : Turin Quantity minted : 396231 Metal : silver Millesimal fineness : 835 ‰ Diameter : 23 mm Orientation dies : 6 h. Weight : 2,48 g. Edge : en creux Rarity : R2 Obverse legend : VITTORIO EMMANUELE II // 1867 Obverse description : portrait à droite du roi Victor Emmanuel II Obverse translation : (Victor Emmanuel II) Reverse legend : REGNO D’ITALIE // 50 / CENTESIMI Reverse description : dans le champ, rameaux Reverse translation : (Royaume d’Italie - 50 Centesimi) Catalogue references : KM19/14.1 Grade : AU.