Италия 50 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II

Италия 50 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 17, Лот 910
Nomisma Spa
  • Дата
    29 июля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 910 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR qBB.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 13, Лот 586
Nomisma Spa
  • Дата
    18 декабря 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 586 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR qBB.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 10, Лот 567
Nomisma Spa
  • Дата
    18 июня 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 567 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR qBB.
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, Auction 59, Лот 1781
Nomisma Spa
  • Дата
    14 мая 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1781 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR BB
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Лот 1431
Wannenes Art Auction
  • Дата
    16 мая 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1431 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II. 50 CENTESIMI STEMMA 1861 Torino. Argento, 2,40 gr, 18 mm, BB+. Ex Varesi 59. Estremamente Rara. D: VITTORIO EMANUELE II Testa del Re a destra- sotto il collo FERRARIS, in basso millesimo. R: REGNO D'ITALIA Stemma del casato Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata, tra rami di alloro. In basso il valore e il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 522. Gigante 71. Montenegro 209
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Лот 1430
Wannenes Art Auction
  • Дата
    16 мая 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1430 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II. 50 CENTESIMI STEMMA 1861 Firenze. Argento, 2,50 gr, 18 mm, BB+. Molto rara. D: VITTORIO EMANUELE II Testa del Re a destra- sotto il collo FERRARIS, in basso millesimo. R: REGNO D'ITALIA Stemma del casato Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata, tra rami di alloro. In basso il valore e il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 520. Gigante 70. Montenegro 211
Похожие
Подробнее
Италия 50 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, Auction 53, Лот 1929
Nomisma Spa
  • Дата
    20 октября 2015
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1929 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F – Pag. 520; Mont. 211 AG RR SPL/SPL+
Похожие
Подробнее