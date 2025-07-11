Италия 5 лир 1956 Республика

Италия 5 лир 1956 Республика - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 901
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 901 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 5 - Anno 1956 - D/Timone con intorno REPVBBLICA ITALIANA R/Nel campo il delfino a d. con sopra il valore 5 e a d. la data - It - P. 2361 RARA BB
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2293Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2293
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 2293 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2295Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2295
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 2295 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: qBB
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2296Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2296
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    29 $
Лот 2296 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione Grading/Status: meglio di MB Notes Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2297Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2297
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    17 $
Лот 2297 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: MB
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2294Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2294
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 2294 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione Grading/Status: BB Notes Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2356Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2356
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2356 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 5 Lire 1956 - IT RR Leggermente lucidata Grading/Status: qBB-BB
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 747Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 747
Numismatica Raponi
  • Дата
    16 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 747 Repubblica Italiana. 1956 lire 5 It. Gig., 287. Molto rara. Grading/Status: BB/SPL
Италия 5 лир 1956 Республика - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Лот 676
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 676 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 5 Lire 1956 Delfino. It Dr. Timone di nave, con barra manuale a d. Rv. Un delfino verso d., sopra, valore. Gig. 287. Rara. Grading/Status: q. FDC
Италия 5 лир 1956 Республика - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Лот 452
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 452 Repubblica Italiana. 5 Lire 1956-R, Roma. Delfino. IT. Timone di nave. R/ Delfino. Gigante 287. R2. MB
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 317Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 317
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 317 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1956. IT. Gig.287. Sigillata Alberto Varesi MB. Grading/Status: MB Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 758Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 758
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 758 5 Lire Delfino 1956. It. Peso gr. 0,96. Gig. 287. BB+. RR. Grading/Status: BB+ Material It
Италия 5 лир 1956 Республика - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1198
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1198 5 Lire Delfino 1956 - It - RARA - Gigante 287 Grading/Status: MB/qBB Notes WORLDWIDE SHIPPING
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3053Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3053
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3053 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3681Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3681
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3681 Repubblica Italiana - 5 Lire 1956 - IT Grading/Status: qBB
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3054Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3054
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3054 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3055Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3055
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3055 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1956 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3059Италия 5 лир 1956 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3059
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3059 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: meglio di MB
Италия 5 лир 1956 Республика - Aphrodite Art Coins, Auction 35, Лот 840
Aphrodite Art Coins
  • Дата
    27 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 840 Italy, Republic. 5 Lire 1956 EN RR Mont. 8 BB RR
Италия 5 лир 1956 Республика - Numismatica Italia, Auction 2, Лот 362
Numismatica Italia
  • Дата
    11 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 362 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 5 Lire dolphin - FALSE OBVERSE : REPUBBLICA·ITALIANA - / Rudder REVERSE : - / Value 5 - right R // 1956 - below dolphin Date : 1956 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 20,28 Weight [g] : 0,98 Rarity : R Conservation : aVF Bibliographical references : KM 92, Gig. 287 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A91, l1891, 15/12/2020 - aVF - 39 (Hammer Price) NOTES : harilnes
