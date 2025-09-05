Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III

Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2054Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2054
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    23 $
Лот 2054 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Grading/Status: BB-SPL
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2053Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2053
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 2053 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1144 AG Graffietti. Grading/Status: qFDC
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1855Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1855
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 1855 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Grading/Status: SPL-FDC
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1856Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1856
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    28 $
Лот 1856 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetti Grading/Status: SPL Notes Colpetti
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2262Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2262
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2262 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 - Nomisma 1144 AG Colpo al bordo Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2261Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2261
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2261 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 - Nomisma 1144 AG Sigillata FDC da Massimo Filisina Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 695Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 695
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 695 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 Lire 1936 Famiglia. Ag. Gig.83. Peso gr 5,00. Diametro mm. 22,50. SPL. Patina. Grading/Status: SPL Material Ag
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1024Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1024
Istra Numizmatika
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1024 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 lirów 1936, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 83 Rok XIV. Ag.835 5,00 g
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 169Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 169
Roccaro Collezioni
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 169 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 172Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 172
Roccaro Collezioni
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 172 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag, colpi al bordo Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB+
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1559
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1559 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Lotto di 3 monete: 10 Lire Biga 1927 Ag - 5 Lire Impero 1936 XIV Ag Gigante 83 - 5 Lire Aquilotto 1927 Ag Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1100
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1100 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire Impero 1936 XIV - Ag - Gigante 83 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 170Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 170
Roccaro Collezioni
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 170 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 5 lire 1936 impero, Ag Rif. Gig. 83 - Rarità C Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2614Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2614
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2614 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: BB÷SPL
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2612Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2612
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2612 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 e 1937 Fecondità Pag. 719 e 720; Mont. 133 e 134 R AG Grading/Status: med. SPL
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2615Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2615
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2615 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Colpetto al ciglio Grading/Status: qFDC Notes Colpetto al ciglio
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2616Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2616
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2616 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1936 XIV Fecondità Pag. 719; Mont. 133 AG Patinata Grading/Status: SPL+ Notes Patinata
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Лот 945
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    6 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 945 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1936 A. XIV. Pag. (decimali) 719; MIR (Savoia) 1138a. AG. 4.99 g. 23.5 mm. Patina riposata. Bel BB.
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Лот 952
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    6 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 952 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete: 10 lire 1936, 5 lire 1936, 5 lire 1937. AG.
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1942Италия 5 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1942
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1942 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1936 Prova - Nomisma P33 AG (5,00) RRR  Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее