Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III

Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2050Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2050
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 2050 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2051Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2051
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 2051 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138a AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC". Segnetto al bordo. Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1853Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1853
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    23 $
Лот 1853 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Colpetto Grading/Status: qFDC/FDC Notes Colpetto
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1851Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1851
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    25 $
Лот 1851 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1852Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1852
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    25 $
Лот 1852 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2260Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2260
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2260 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1930 - Nomisma 1138 AG Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Лот 437
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 437 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. SPL segni di pulizia nei campi al D/
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1376Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1376
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1376 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1373Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1373
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1373 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1377Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1377
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1377 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1930. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QSPL
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Лот 939
Savoca Numismatik
  • Дата
    4 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 939 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 5 g Nearly Uncirculated
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 694Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 694
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 694 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1930. Ag. Gig. 77. Peso gr. 4,96. Diametro mm. 23. SPL+. Grading/Status: SPL+ Material Ag
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Лот 1423
Bertolami Fine Art
  • Дата
    15 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1423 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930. Ag; 5gr Grading/Status: qFDC
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2608Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2608
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2608 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2610Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2610
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2610 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2609Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2609
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2609 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1930 Aquiletta Pag. 713; Mont. 125 AG Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Лот 122
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    23 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 122 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1930 "Aquilotto" Ag. Gig. 77. C. FDC
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 149Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 149
17 Auctions
  • Дата
    15 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 149 Włochy. 1930 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: UNC Wspaniały połysk, zalecany do certyfikacji
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Лот 935
Savoca Numismatik
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 935 Italy. AD 1930. 5 Lire 1930 mm, 5 g Very Fine
Италия 5 лир 1930 Виктор Эммануил III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Лот 906
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 906 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 Lire 1930 1930 errore originale di zecca: coniazione a cappello. Cf. Attardi-Gaudenzi (II) E323a. AG. 5 g. 24.5 mm. qFDC.
