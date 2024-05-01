Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III

Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2048Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2048
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 2048 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1929 una rosetta - Nomisma 1136 AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC superbo lustro". Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2047Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2047
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 2047 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1929 una rosetta - Nomisma 1136 AG Periziata da Emilio Tevere come "FDC". Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 1127Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 1127
17 Auctions
  • Дата
    12 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1127 Włochy. 1929 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III - Coins NB, E-Auction 45, Лот 1656
Coins NB
  • Дата
    12 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1656 Italy Kingdom 1929 R 5 Lire - Vittorio Emanuele III Wonderful patina Silver (.835) Rome Mint (33803000) 5.01g AU KM 67.1 Estimate: 30 EUR
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2605Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2605
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2605 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1929 * Aquiletta Pag. 712; Mont. 123 AG Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III - Coins NB, E-Auction 39, Лот 619
Coins NB
  • Дата
    16 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 619 Italy Kingdom 1929 R 5 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (33803000) 5g AU KM 67 Estimate: 20 EUR
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 266 | Blue, Лот 981
Savoca Numismatik
  • Дата
    3 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 981 Italy. AD 1929. 5 Lire 1929 mm, 5 g Very Fine
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Лот 3873Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Лот 3873
NUMMUS Olomouc
  • Дата
    5 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3873 Włochy, Vittorio Emanuele III (1900-1946), 5 lirów 1929 R - var.: *FERT* KM 67,1 Opis pozycji Stan zachowania: XF/XF 5 lirów 1929 R - odmiana: *FERT* KM 67,1
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 258 | Blue, Лот 1055
Savoca Numismatik
  • Дата
    8 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1055 Italy. AD 1929. 5 Lire 1929 mm, 5 g Nearly Extremely Fine
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 573Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 573
San Martino
  • Дата
    1 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 573 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire "Aquilotto", 1929, Ag, gr (5,00), C, Gigante 75, qFDC/FDC. 1 Rosetta - Sigillato Noris Paolo "qFDC/FDC" Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XV Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Лот 11520Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XV Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Лот 11520
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Дата
    1 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 11520 Zestaw, Włochy, Wiktor Emanuel III, 5 Lirów Rzym 1929 R Opis pozycji Literatura: KM 67 Zestaw dwóch monet włoskich Wiktora Emanuela III o nominale 5 lirów z 1929. Srebro próby '835', łączna waga zestawu 10 g
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 19, Лот 751
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    29 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 751 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 5 Lire 1929 una rosetta Roma, Aquilino. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Fascio littorio su cui poggia aquila rivolta a d. ad ali spiegate in posizione frontale. Pag. 712; Gig. 76. Grading/Status: Buon BB Notes Autore: G. Romagnoli (diritto); incisore: A. Motti (diritto).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 488Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 488
Nomisma Aste
  • Дата
    11 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 488 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1929 - Nomisma 1136 AG Una rosetta. Grading/Status: SPL-FDC
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Лот 996
Aphrodite Art Coins
  • Дата
    15 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 996 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 5 Lire 1929. Bust of King Vittorio Emanuele III to l. R/Eagle in profile with spread wings, with a large Littorio Beam in its talons, adorned with an axe. KM# 67. SPL
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 246 | Blue, Лот 907
Savoca Numismatik
  • Дата
    13 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 907 Italy. Kingdom. Vittorio Emanuele III AD 1900-1943. 5 Lire AR 1929 23 mm, 4,93 g Very Fine
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1901Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1901
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1901 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1929 * Aquiletta Pag. 712; Mont. 123  AG  Patinata Grading/Status: qFDC
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 34, Лот 504
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    19 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 504 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 5 LIRE 1929 AQUILINO 2 ROSETTE AG. 5 GR. BB
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 138, Лот 1821
Katz Auction
  • Дата
    27 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1821 Italy 5 Lire 1929 R KM# 67.2, N# 4047; **FERT**; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III - A.Karamitsos International Philatelic Auctions, Postal and Live Internet Auction 732, Лот 7030
A.Karamitsos International Philatelic Auctions
  • Дата
    8 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 7030 ITALY: 5 Lire (1929 R) in silver (0,835). Head of Vittorio Emanuele III facing left on obverse. Eagle with open wings standing on fascis on reverse. Inside slab by PCGS "MS 62 / *FERT* ". Cert number: 46366157. (KM 67.1).
Италия 5 лир 1929 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 30, Лот 467
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    1 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 467 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire Aquilotto 1929 (due rosette) - Ag - Gigante 76a Grading/Status: FDC Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
