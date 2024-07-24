Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III

Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1848Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1848
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    14 $
Лот 1848 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB+
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1847Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1847
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    18 $
Лот 1847 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 323Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 323
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 323 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 ** Aquiletta Pag. 711a; Mont. 122 RR AG Grading/Status: qFDC
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 144Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 144
17 Auctions
  • Дата
    15 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 144 Włochy. 1928 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: VF+
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Лот 797
Savoca Numismatik
  • Дата
    2 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 797 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 5 g Good Very Fine
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Лот 934
Savoca Numismatik
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 934 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1265Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1265
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Graffietto al D/ Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 158, Лот 884
Katz Auction
  • Дата
    14 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 884 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; Silver 5.01 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC; Mint luster remains
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 266 | Blue, Лот 980
Savoca Numismatik
  • Дата
    3 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 980 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2393Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2393
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2393 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 675Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 675
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    3 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 675 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di 2 monete da 5 Lire 1928 (una rosetta) e 5 Lire 1928 (due rosette). AG. Come da foto. Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5036Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5036
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5036 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Minimo colpetto al bordo. Graffietto sul collo Grading/Status: qFDC
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Лот 960
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 960 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1928 * (Una Rosetta) Aquilotto - RARA - Ag - Gigante 75 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Лот 995
Aphrodite Art Coins
  • Дата
    15 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 995 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 5 Lire 1928. Bust of King Vittorio Emanuele III to l. R/Eagle in profile with spread wings, with a large Littorio Beam in its talons, adorned with an axe. KM# 67. SPL
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1902Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1902
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1902 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: SPL+
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1903Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1903
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1903 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III - Artemide Aste s.r.l., San Marino Numismatica 2024 Auction, Лот 214
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 214 Regno di Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1928, 2 rosette. Pag. (decimali) 711. AG. RR. Periziata Cavaliere. qFDC.
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III - Coins NB, E-Auction 28, Лот 712
Coins NB
  • Дата
    18 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 712 Italy Kingdom 1928 R 5 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (9907540) 4.91g VF KM 67 Estimate: 15 EUR
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 136, Лот 1793
Katz Auction
  • Дата
    28 августа 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1793 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.91 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 133, Лот 1936
Katz Auction
  • Дата
    24 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1936 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
