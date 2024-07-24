Италия 5 лир 1928 Виктор Эммануил III
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена14 $
Лот 1848 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB+
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена18 $
Лот 1847 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 323 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 ** Aquiletta Pag. 711a; Mont. 122 RR AG Grading/Status: qFDC
17 Auctions
- Дата15 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 144 Włochy. 1928 5 Lire R Rzym rzadki rok Opis pozycji Stan zachowania: VF+
Savoca Numismatik
- Дата2 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 797 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 5 g Good Very Fine
Savoca Numismatik
- Дата5 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 934 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Graffietto al D/ Grading/Status: qFDC/FDC
Katz Auction
- Дата14 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 884 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; Silver 5.01 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC; Mint luster remains
Savoca Numismatik
- Дата3 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 980 Italy. AD 1928. 5 Lire 1928 mm, 5 g Very Fine
InAsta S.p.A.
- Дата15 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2393 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
GMA Numismatica Napoli srl
- Дата3 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 675 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di 2 monete da 5 Lire 1928 (una rosetta) e 5 Lire 1928 (due rosette). AG. Come da foto. Notes Diritti d'Asta: 18%
Nomisma Spa
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 5036 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1928* - Nomisma 1134 AG R Minimo colpetto al bordo. Graffietto sul collo Grading/Status: qFDC
Numismatica Ferrarese
- Дата22 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 960 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Lire Aquilotto 1928 * (Una Rosetta) Aquilotto - RARA - Ag - Gigante 75 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Aphrodite Art Coins
- Дата15 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 995 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 5 Lire 1928. Bust of King Vittorio Emanuele III to l. R/Eagle in profile with spread wings, with a large Littorio Beam in its talons, adorned with an axe. KM# 67. SPL
InAsta S.p.A.
- Дата9 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1902 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Дата9 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1903 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1928 * Aquiletta Pag. 711; Mont. 121 R AG Grading/Status: BB-SPL
Artemide Aste s.r.l.
- Дата16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 214 Regno di Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 5 lire 1928, 2 rosette. Pag. (decimali) 711. AG. RR. Periziata Cavaliere. qFDC.
Coins NB
- Дата18 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 712 Italy Kingdom 1928 R 5 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (9907540) 4.91g VF KM 67 Estimate: 15 EUR
Katz Auction
- Дата28 августа 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1793 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.91 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Katz Auction
- Дата24 июля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1936 Italy 5 Lire 1928 R KM# 67.1, N# 4047; *FERT*; Silver 4.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+