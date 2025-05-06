Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III

Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2046Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2046
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 2046 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 due rosette - Nomisma 1133 AG Periziata da Emilio Tevere come "FDC". Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1846Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1846
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    30 $
Лот 1846 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 75, Лот 522Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 75, Лот 522
Nomisma Spa
  • Дата
    15 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 522 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR Minimi graffietti da pulitura al D/ Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 1124Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 1124
17 Auctions
  • Дата
    12 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1124 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 1126Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 1126
17 Auctions
  • Дата
    12 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1126 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 1125Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 1125
17 Auctions
  • Дата
    12 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1125 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 693Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 693
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 693 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1927 Aquilotto Una rosetta. Ag. Gig. 74. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23. qFDC. Patina.  Grading/Status: QFDC Material Ag
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Pesek Auctions, #25 Jubileuszowa eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Лот 1208Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Pesek Auctions, #25 Jubileuszowa eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Лот 1208
Pesek Auctions
  • Дата
    15 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1208 Włochy, 2, 5 lirów 1912, 1927, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF-aEF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 2, 5 lirów Rok : 1912, 1927 Mennica : Rzym Waga : 14,94 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 46, 67 Klasa : VF-aEF Uwaga jakościowa : stonowany Opis : Partia 2 szt.
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2603Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2603
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2603 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2601Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2601
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2601 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2600Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2600
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2600 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 * Aquiletta Pag. 710; Mont. 119 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2602Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2602
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2602 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Segnetto al bordo del R/ Grading/Status: FDC/qFDC Notes Segnetto al bordo del R/
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3625Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3625
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3625 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1936Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1936
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1936 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR In slab NGC MS 63 cod. 6142995-015 Grading/Status: MS 63
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1935Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1935
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1935 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova MIN. RIL. - P.P. 230 AG (g 5,00) RRRR Minima porosità al D/ Grading/Status: FDC
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 141Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 141
17 Auctions
  • Дата
    15 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 141 Włochy. 1927 5 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Лот 794
Savoca Numismatik
  • Дата
    2 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 794 Italy. AD 1927. 5 Lire 1927 5 g Extremely Fine
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1264Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1264
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Sigillata privatamente Grading/Status: SPL
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III - Coins NB, E-Auction 39, Лот 618
Coins NB
  • Дата
    16 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 618 Italy Kingdom 1927 R 5 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (92887460) 4.99g XF KM 67 Estimate: 20 EUR
Италия 5 лир 1927 Виктор Эммануил III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 540
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 540 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 5 LIRE 1927 AQUILINO AG. 4,90 GR. BB
