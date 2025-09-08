Италия 5 лир 1879 Умберто I
Nomisma Aste
- Дата15 декабря 2025
- Стартовая цена288 $
Лот 2021 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Periziata da Flavio De Maria come "SPL". Grading/Status: SPL
Casa d'Aste Montenegro
- Дата12 декабря 2025
- Стартовая цена138 $
Лот 612 Umberto I 1878-1900 - 5 lire 1879 ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata con ai lati l'indicazione del valore, il tutto entro due rami d'alloro e quercia. CNI 3. Pagani 590. Montenegro 33. 25 g. - Ø 37 Grading/Status: Fdc65
Dom Aukcyjny Art Magnat
- Дата28 ноября 2025
- Стартовая цена22 $
Лот 804 Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 (683) Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 3+
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена35 $
Лот 1771 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена30 $
Лот 1773 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена30 $
Лот 1772 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена35 $
Лот 1770 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
Nomisma Spa
- Дата17 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2212 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Segnetti difusi Grading/Status: BB
Nomisma Spa
- Дата17 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2211 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Nomisma Spa
- Дата17 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2214 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Grading/Status: qBB
Nomisma Spa
- Дата17 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2213 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Numismatica Raponi
- Дата16 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 695 Savoia. Regno d'Italia. Umberto I 1879 lire 5 Ag Gig.,24. Grading/Status: BB/SPL
Sima Srl
- Дата25 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1313 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1879 Roma. Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Gig. 24 AG Grading/Status: BB+
San Martino
- Дата22 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 355 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900) - 5 Lire, 1879, Ag, gr. [25,00] , C, Gig. 24 Grading/Status: MB+
Bertolami Fine Art
- Дата15 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1407 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879. Gig.24; Ag; 25gr Grading/Status: qSPL
Istra Numizmatika
- Дата13 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1011 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Małe nacięcie na krawędzi
Roccaro Collezioni
- Дата13 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 146 Umberto I, 1878-1900, 5 lire 1879, Ag Rif. Gig. 24 - Rarità C Grading/Status: BB
Istra Numizmatika
- Дата13 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1013 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Nacięcie na krawędzi
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2541 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2539 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Mont. manca R AG FFRT sul bordo Grading/Status: BB+ Notes FFRT sul bordo -