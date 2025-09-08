Италия 5 лир 1879 Умберто I

Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2021Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2021
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    288 $
Лот 2021 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Periziata da Flavio De Maria come "SPL". Grading/Status: SPL
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 612Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 612
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    12 декабря 2025
  • Стартовая цена
    138 $
Лот 612 Umberto I 1878-1900 - 5 lire 1879 ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata con ai lati l'indicazione del valore, il tutto entro due rami d'alloro e quercia. CNI 3. Pagani 590. Montenegro 33. 25 g. - Ø 37 Grading/Status: Fdc65
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 80 Aukcja - Numizmatyka , Лот 804Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 80 Aukcja - Numizmatyka , Лот 804
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Дата
    28 ноября 2025
  • Стартовая цена
    22 $
Лот 804 Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 (683) Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 3+
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1771Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1771
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 1771 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1773Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1773
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    30 $
Лот 1773 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1772Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1772
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    30 $
Лот 1772 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1770Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1770
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 1770 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2212Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2212
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2212 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Segnetti difusi Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2211Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2211
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2211 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2214Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2214
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2214 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG  Grading/Status: qBB
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2213Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2213
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2213 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 695Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 695
Numismatica Raponi
  • Дата
    16 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 695 Savoia. Regno d'Italia. Umberto I 1879 lire 5 Ag Gig.,24. Grading/Status: BB/SPL
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1313Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1313
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1313 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1879 Roma. Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Gig. 24 AG Grading/Status: BB+
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 6, Лот 355Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 6, Лот 355
San Martino
  • Дата
    22 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 355 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900) - 5 Lire, 1879, Ag, gr. [25,00] , C, Gig. 24 Grading/Status: MB+
Италия 5 лир 1879 Умберто I - Bertolami Fine Art, Auction 351, Лот 1407
Bertolami Fine Art
  • Дата
    15 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1407 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879. Gig.24; Ag; 25gr Grading/Status: qSPL
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1011Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1011
Istra Numizmatika
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1011 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Małe nacięcie na krawędzi
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 146Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 146
Roccaro Collezioni
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 146 Umberto I, 1878-1900, 5 lire 1879, Ag Rif. Gig. 24 - Rarità C Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1013Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1013
Istra Numizmatika
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1013 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Nacięcie na krawędzi
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2541Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2541
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2541 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1879 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2539Италия 5 лир 1879 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2539
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2539 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Mont. manca R AG FFRT sul bordo Grading/Status: BB+ Notes FFRT sul bordo -
