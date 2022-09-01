Италия 5 лир 1878 Умберто I
San Martino
- Дата6 декабря 2025
- Стартовая цена461 $
Лот 262 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 5 lire, 1878, Ag, gr. 24,94, RR, Gig. 23 Grading/Status: BB+
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена219 $
Лот 1767 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Segni al D/ Grading/Status: qBB/BB Notes Segni al D/
Nomisma Aste
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена923 $
Лот 720 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR Periziata da Emilio Tevere come "SPL". Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2537 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Nomisma Aste
- Дата24 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 818 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR In slab PCGS MS 64 n° 40825533. Grading/Status: MS 64
Hatria Numismatica
- Дата18 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 738 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879 Ag. Gigante, 24. BB
Bertolami Fine Art
- Дата12 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 686 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 Lire 1878. Ag Gig. 23. RR. BB
Bolaffi S.p.A.
- Дата28 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1367 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Rara - Lievi segni di contatto, fondi lucenti, migliore di SPL (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589)
Nomisma Aste
- Дата16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1399 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG R Patina non omogenea. Grading/Status: SPL-FDC
Numismatica Ferrarese
- Дата27 июля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 852 FALSO - Regno d'Italia - Umberto I - 5 Lire 1878 - 22,93 g Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
- Дата1 мая 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 70 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 5 lire 1878, Ag 835/.. 37 mm 25 g GIG 23 (RARO) Ex NOMISMA E11 Lotto 978 valutata BB+. (#-271) (XF)
Thesaurus s.r.l.
- Дата7 ноября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 953 REGNO D'ITALIA - UMBERTO I (1878-1900) 5 LIRE - Anno 1878 - D/Testa nuda a d. R/Stemma coronato - Ar - P.589 BB+
Sima Srl
- Дата20 октября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 395 REGNO Dâ€™ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 R Roma Gig 23 RR AG gr. 24,97 SPL
Nomisma Spa
- Дата13 апреля 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1308 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR SPL/SPL+.
Bertolami Fine Art
- Дата5 апреля 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 743 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1878. Ag (25 g). RR. qSPL. Fondi brillanti.
Bolaffi S.p.A.
- Дата1 декабря 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1117 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Bolaffi S.p.A.
- Дата1 декабря 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1118 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Graffi al diritto, altrimenti BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Varesi
- Дата9 ноября 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 586 UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 Roma MIR 1099a Pagani 589 Ag g 24,78 mm 37 • Abili lavori di restauro BB.
InAsta S.p.A.
- Дата21 сентября 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2063 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG qSPL/SPL.
Editions V. GADOURY
- Дата1 сентября 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 377 Italy, Umberto I, 5 Lire 1878 Roma, AG 24,89 g., 36,9 mm. TTB, Nettoyée.