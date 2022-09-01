Италия 5 лир 1878 Умберто I

Италия 5 лир 1878 Умберто I, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 262Италия 5 лир 1878 Умберто I, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 262
San Martino
  • Дата
    6 декабря 2025
  • Стартовая цена
    461 $
Лот 262 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 5 lire, 1878, Ag, gr. 24,94, RR, Gig. 23 Grading/Status: BB+
Италия 5 лир 1878 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1767Италия 5 лир 1878 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1767
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    219 $
Лот 1767 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Segni al D/ Grading/Status: qBB/BB Notes Segni al D/
Италия 5 лир 1878 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 720Италия 5 лир 1878 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 720
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    923 $
Лот 720 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR Periziata da Emilio Tevere come "SPL". Grading/Status: SPL
Италия 5 лир 1878 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2537Италия 5 лир 1878 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2537
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2537 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Италия 5 лир 1878 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 818Италия 5 лир 1878 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 818
Nomisma Aste
  • Дата
    24 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 818 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR In slab PCGS MS 64 n° 40825533. Grading/Status: MS 64
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Лот 738
Hatria Numismatica
  • Дата
    18 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 738 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879 Ag. Gigante, 24. BB
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Bertolami Fine Art, Auction 317, Лот 686
Bertolami Fine Art
  • Дата
    12 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 686 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 Lire 1878. Ag Gig. 23. RR. BB
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Лот 1367
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    28 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1367 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Rara - Lievi segni di contatto, fondi lucenti, migliore di SPL (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589)
Италия 5 лир 1878 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1399Италия 5 лир 1878 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1399
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1399 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG R Patina non omogenea. Grading/Status: SPL-FDC
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 31, Лот 852
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    27 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 852 FALSO - Regno d'Italia - Umberto I - 5 Lire 1878 - 22,93 g Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 5 лир 1878 Умберто I, Аверс монеты - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Лот 70Италия 5 лир 1878 Умберто I, Реверс монеты - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Лот 70
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Дата
    1 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 70 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 5 lire 1878, Ag 835/.. 37 mm 25 g GIG 23 (RARO) Ex NOMISMA E11 Lotto 978 valutata BB+. (#-271) (XF)
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Thesaurus s.r.l., Auction 22 "Drusus", Лот 953
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    7 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 953 REGNO D'ITALIA - UMBERTO I (1878-1900) 5 LIRE - Anno 1878 - D/Testa nuda a d. R/Stemma coronato - Ar - P.589 BB+
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Sima Srl, Auction 2, Лот 395
Sima Srl
  • Дата
    20 октября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 395 REGNO Dâ€™ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 R Roma Gig 23 RR AG gr. 24,97 SPL
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Nomisma Spa, AUCTION 67, Лот 1308
Nomisma Spa
  • Дата
    13 апреля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1308 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1878 - Nomisma 992 AG RR SPL/SPL+.
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Bertolami Fine Art, Auction 253, Лот 743
Bertolami Fine Art
  • Дата
    5 апреля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 743 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1878. Ag (25 g). RR. qSPL. Fondi brillanti.
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Bolaffi S.p.A., Auction 42 – Session 1&2, Лот 1117
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    1 декабря 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1117 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Bolaffi S.p.A., Auction 42 – Session 1&2, Лот 1118
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    1 декабря 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1118 5 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,88 - Rara - Graffi al diritto, altrimenti BB (Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589).
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Varesi, Sale 80, Лот 586
Varesi
  • Дата
    9 ноября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 586 UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1878 Roma MIR 1099a Pagani 589 Ag g 24,78 mm 37 • Abili lavori di restauro BB.
Италия 5 лир 1878 Умберто I - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 102, Лот 2063
InAsta S.p.A.
  • Дата
    21 сентября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2063 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1878 Pag. 589; Mont. 32 RR AG qSPL/SPL.
Италия 5 лир 1878 Умберто I - Editions V. GADOURY, Online Auction 37, Лот 377
Editions V. GADOURY
  • Дата
    1 сентября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 377 Italy, Umberto I, 5 Lire 1878 Roma, AG 24,89 g., 36,9 mm. TTB, Nettoyée.
