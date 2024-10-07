Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II

Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Лот 390
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
    9 ноября 2025
Лот 390 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II - Numisbalt, Auction 50, Лот 704
Numisbalt
    8 ноября 2025
Лот 704 Italy. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 R. Silver 24.99 g. KM 8. Nice toning.
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1291Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1291
Sima Srl
    25 октября 2025
Лот 1291 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QFDC
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Лот 336
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
    20 сентября 2025
Лот 336 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auction 70, Лот 672
BAC Numismatics
    26 августа 2025
Лот 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 166, Лот 986
Katz Auction
    16 августа 2025
Лот 986 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; XF+ with mint luster
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Лот 892
Artemide Aste s.r.l.
    5 июля 2025
Лот 892 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 Roma. MIR (Savoia) 1082x; Pag. (decimali) 501. AG. 25 g. 37.5 mm. qSPL/SPL.
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1150Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1150
Nomisma Spa
    1 июля 2025
Лот 1150 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 R - Nomisma 900 AG Colpetti al bordo Grading/Status: qSPL
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 234Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 234
Sartor Numismatica
    27 июня 2025
Лот 234 Savoia - Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 Roma - MIR 1082x Gig. 51 Ag 24,95 g Grading/Status: qFDC
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Sima Srl, Auction 5, Лот 372Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Sima Srl, Auction 5, Лот 372
Sima Srl
    16 мая 2025
Лот 372 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: qFDC
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Лот 846Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Лот 846
Srebrna Uncja
    24 апреля 2025
Лот 846 Włochy, 5 lirów, 1876r., R Opis pozycji Stan zachowania: 3 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auction 66, Лот 726
BAC Numismatics
    22 апреля 2025
Лот 726 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 540Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 540
GMA Numismatica Napoli srl
    3 апреля 2025
Лот 540 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 Roma. AG. Gig.51. Minimi segni da contatto. Sigillata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 535Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 535
San Martino
    1 марта 2025
Лот 535 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire, 1876-R, Ag, gr (25,00), C, Gigante 55, qFDC. Sigillato Perrone "FDC 64". Bellissimo esmeplare Grading/Status: qFDC
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 149, Лот 1860
Katz Auction
    8 февраля 2025
Лот 1860 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Лот 706
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
    14 января 2025
Лот 706 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1876 ROMA AG. 25 GR. qSPL (COLPETTI)
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auction 62, Лот 722
BAC Numismatics
    10 декабря 2024
Лот 722 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 144, Лот 1518
Katz Auction
    17 ноября 2024
Лот 1518 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2437Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2437
InAsta S.p.A.
    7 октября 2024
Лот 2437 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2438Италия 5 лир 1876 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2438
InAsta S.p.A.
    7 октября 2024
Лот 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: BB+/qSPL
