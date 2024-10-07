Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II

Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1748Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1748
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    58 $
Лот 1748 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qSPL/SPL
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Лот 389
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 389 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). Roma. 5 lire 1875 R. Ag. Gig.50. Non comune. BB/SPL
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Лот 1105Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Лот 1105
Bid & Grow Auctions
  • Дата
    27 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1105 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC KM# 8.3 Srebrny Wiktor Emanuel II 25.15 Gm Mennica Mediolańska
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 169, Лот 964
Katz Auction
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 964 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+, mint luster remains
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - COINSTORE, COINSTORE E-LIVE 11 AUKCJA MONET, MEDALI i BANKNOTÓW , Лот 607Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - COINSTORE, COINSTORE E-LIVE 11 AUKCJA MONET, MEDALI i BANKNOTÓW , Лот 607
COINSTORE
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 607 Włochy, 5 lirów, 1875 rok, M-NB Opis pozycji Stan zachowania: XF Włochy, król Vittorio Emanuele II (1861 - 1878), 5 lirów, 1875 rok, srebro, 25 g, KM#8
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 643Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 643
Srebrna Uncja
  • Дата
    29 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 643 Włochy, 5 lirów 1875 R, Rzym, rzadka mennica Opis pozycji Stan zachowania: 2- Waga 25g Srebro 900 Patyna
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Лот 388Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Лот 388
Nomisma Aste
  • Дата
    9 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 388 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1875 M - Nomisma 897 AG Lievi colpetti al bordo. Grading/Status: SPL+
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II - Cambi Aste, Live Auction 1024, Лот 474
Cambi Aste
  • Дата
    28 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 474 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.5 Lire 1875. Milano.Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 158, Лот 862
Katz Auction
  • Дата
    14 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 862 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II - Aureo & Calicó, S.L., Auction 449, Лот 2653
Aureo & Calicó, S.L.
  • Дата
    29 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2653 Italia. 1875. Víctor Manuel II. M (Milán). BN. 5 liras. (KM. 8.3). Golpecitos. AG. 24,99 g. MBC. Estimate: 30 EUR
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2273Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2273
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2273 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qBB/BB
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 3 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Лот 1082Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 3 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Лот 1082
Bid & Grow Auctions
  • Дата
    29 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1082 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC- Srebro KM#8.4Vittorio Emanuele II Milano mennica
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2136Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2136
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2136 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: SPL
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2139Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2139
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2139 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. 500; Mont. 186 AG Grading/Status: BB/BB+
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2138Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2138
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2138 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: BB/BB+
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Лот 1148Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Лот 1148
Nomisma Spa
  • Дата
    22 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1148 Regno d'Italia Lotto di due monete: 5 Lire 1870 M, 1875 M Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Лот 704
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    14 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 704 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1875 MILANO AG. 24,96 GR. qSPL (COLPO)
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1811Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1811
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1811 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. manca; Mont. 187 R AG R piccola Colpetto Grading/Status: qBB Notes R piccola - Colpetto
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II - Cambi Aste, Live Auction 991, Лот 828
Cambi Aste
  • Дата
    6 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 828 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 5 Lire 1875. Milano. Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2436Италия 5 лир 1875 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2436
InAsta S.p.A.
  • Дата
    7 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2436 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184  AG  Graffi Grading/Status: BB+
